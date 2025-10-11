Прорив штучного інтелекту — технологічні мільярдери будують бункери

Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Технологічні мільярдери, ймовірно, готуються до судного дня. Зокрема, засновник компанії Meta Марк Цукерберг розпочав роботи над ранчо на гавайському острові Кауаї ще у 2014 році.

Про це повідомляє BBC.

Укриття Цукерберга

За інформацією ЗМІ, ранчо Цукерберга буде включати укриття з власним електропостачанням та продовольством. Людям, які працювали на обʼєкті, заборонили розповідати про будівництво.

Минулого року у Цукерберга запитували, чи створює він бункер для судного дня.

"Ні", — заявив він.

За його словами, підземний простір площею близько 5000 квадратних футів — це як невелике укриття, як підвал.

Це не припинило чутки, зокрема про те, що він нібито придбав 11 будинків у районі Кресент-Парк у місті Пало-Альто та, ймовірно, облаштував під ними підземний простір площею близько 7000 квадратних футів.

Також поширюється інформація про інших керівників технологічних корпорацій, які, за повідомленнями, активно скуповують земельні ділянки з уже наявними підземними приміщеннями, придатними для облаштування розкішних бункерів.

Крім того, співзасновник LinkedIn Рід Гоффман заявляв про "страхування від апокаліпсиса". За його словами, приблизно половина надбагатих людей мають таке.

Прорив штучного інтелекту

Протягом останніх років розвиток ШІ поповнив список потенційних екзистенційних проблем. Багато хто стурбований швидкістю прогресу. Зокрема, одним з них є головний науковець і співзасновник Open AI Ілля Суцкевер.

До запуску ChatGPT він переконувався, що вчені-компʼютерники на межі розробки штучного загального інтелекту. Йдеться про рівень людського інтелекту.

Під час зустрічі з колегами Суцкевер запропонував їм створити підземне сховище для провідних науковців, перш ніж потужна технологія почне працювати.

"Ми точно побудуємо бункер, перш ніж випустити ШЗІ", — наголошував він.

Лідери технологій впевнені, що ШЗІ неминучий. А у грудні минулого року керівник OpenAI Сем Альтман зазначав, що це станеться швидше, ніж думає більшість людей.

Користь від ШЗІ та суперінтелекту

Прихильники стверджують, що ШЗІ та суперінтелект допоможуть знайти нові ліки від смертельних хвороб, розвʼязати проблему зміни клімату та створити невичерпне джерело чистої енергії.

Крім того, мільярдер Ілон Маск наголошував, що надрозумний ШІ може започаткувати еру "загального високого доходу".

За його словами, ШІ може стати дуже дешевим та поширеним, що практично кожен захоче його мати.

"У кожного буде найкраща медична допомога, їжа, транспорт додому та все інше. Сталий достаток", — заявив Маск.

Водночас засновник Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі зазначав, якщо воно розумніше за людей, то його необхідного стримувати. Крім того, має бути можливість вимкнути.

Штучний загальний інтелект

Професор машинного навчання в Кембриджському університеті Ніл Лоуренс вважає, що вся ця дискусія є нісенітницею. За його словами, поняття штучного загального інтелекту таке ж абсурдне, як і поняття "штучного загального транспортного засобу".

"Вибір правильного транспортного засобу залежить від контексту. Я використовував Airbus A350, щоб летіти до Кенії, я щодня використовую автомобіль, щоб дістатися до університету, я ходжу пішки до їдальні. Немає жодного транспортного засобу, який би зміг зробити все це", — зауважив він.

За його словами, технологія є абсолютно надзвичайною та трансформаційною.

"Найбільше занепокоєння викликає те, що нас настільки захоплюють розповіді великих технологічних компаній про ШЗІ, що ми не розуміємо, як нам потрібно покращити життя людей", — каже Лоуренс.

Крім того, генеральний директор каліфорнійської компанії IV.AI Вінс Лінч також з побоюванням ставиться до перебільшених заяв щодо ШЗІ.

"Це чудовий маркетинг. Якщо ви компанія, яка створює найрозумнішу річ, що коли-небудь існувала, люди захочуть давати вам гроші", — зазначив він.

Зрештою, якими б розумними не ставали машини, людський мозок усе ще має перевагу. У ньому налічується приблизно 86 мільярдів нейронів і близько 600 трильйонів синапсів — показники, що значно перевищують можливості будь-яких штучних систем.

