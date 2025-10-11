Видео
Технологические миллиардеры готовятся к судному дню, — BBC

Технологические миллиардеры готовятся к судному дню, — BBC

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 08:33
Прорыв искусственного интеллекта — технологические миллиардеры строят бункеры
Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Технологические миллиардеры, вероятно, готовятся к судному дню. В частности, основатель компании Meta Марк Цукерберг начал работы над ранчо на гавайском острове Кауаи еще в 2014 году.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Укрытие Цукерберга

По информации СМИ, ранчо Цукерберга будет включать укрытие с собственным электроснабжением и продовольствием. Людям, которые работали на объекте, запретили рассказывать о строительстве.

В прошлом году у Цукерберга спрашивали, создает ли он бункер для судного дня.

"Нет", — заявил он.

По его словам, подземное пространство площадью около 5000 квадратных футов — это как небольшое укрытие, как подвал.

Это не прекратило слухи, в частности о том, что он якобы приобрел 11 домов в районе Кресент-Парк в городе Пало-Альто и, вероятно, обустроил под ними подземное пространство площадью около 7000 квадратных футов.

Также распространяется информация о других руководителях технологических корпораций, которые, по сообщениям, активно скупают земельные участки с уже имеющимися подземными помещениями, пригодными для обустройства роскошных бункеров.

Кроме того, соучредитель LinkedIn Рид Хоффман заявлял о "страховании от апокалипсиса". По его словам, примерно половина сверхбогатых людей имеют такую.

Прорыв искусственного интеллекта

В последние годы развитие ИИ пополнило список потенциальных экзистенциальных проблем. Многие обеспокоены скоростью прогресса. В частности, одним из них является главный ученый и соучредитель Open AI Илья Суцкевер.

До запуска ChatGPT он убеждался, что ученые-компьютерщики находятся на грани разработки искусственного общего интеллекта. Речь идет об уровне человеческого интеллекта.

Во время встречи с коллегами Суцкевер предложил им создать подземное хранилище для ведущих ученых, прежде чем мощная технология начнет работать.

"Мы точно построим бункер, прежде чем выпустить ИОИ",- подчеркивал он.

Лидеры технологий уверены, что ИОИ неизбежен. А в декабре прошлого года руководитель OpenAI Сэм Альтман отмечал, что это произойдет быстрее, чем думает большинство людей.

Польза от ИОИ и суперинтеллекта

Сторонники утверждают, что ИОИ и суперинтеллект помогут найти новые лекарства от смертельных болезней, решить проблему изменения климата и создать неисчерпаемый источник чистой энергии.

Кроме того, миллиардер Илон Маск подчеркивал, что сверхумный ИИ может начать эру "всеобщего высокого дохода".

По его словам, ИИ может стать очень дешевым и распространенным, что практически каждый захочет его иметь.

"У каждого будет лучшая медицинская помощь, еда, транспорт домой и все остальное. Устойчивое изобилие", — заявил Маск.

В то же время основатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли отмечал, если оно умнее людей, то его необходимого сдерживать. Кроме того, должна быть возможность выключить.

Искусственный общий интеллект

Профессор машинного обучения в Кембриджском университете Нил Лоуренс считает, что вся эта дискуссия является ерундой. По его словам, понятие искусственного общего интеллекта такое же абсурдное, как и понятие "искусственного общего транспортного средства".

"Выбор правильного транспортного средства зависит от контекста. Я использовал Airbus A350, чтобы лететь в Кению, я ежедневно использую автомобиль, чтобы добраться до университета, я хожу пешком до столовой. Нет ни одного транспортного средства, которое бы смогло сделать все это", — отметил он.

По его словам, технология является абсолютно чрезвычайной и трансформационной.

"Наибольшее беспокойство вызывает то, что нас настолько захватывают рассказы крупных технологических компаний о ИОИ, что мы не понимаем, как нам нужно улучшить жизнь людей", — говорит Лоуренс.

Кроме того, генеральный директор калифорнийской компании IV.AI Винс Линч также с опаской относится к преувеличенным заявлениям об ИИИ.

"Это отличный маркетинг. Если вы компания, которая создает самую умную вещь, которая когда-либо существовала, люди захотят давать вам деньги", — отметил он.

В конце концов, какими бы умными ни становились машины, человеческий мозг все еще имеет преимущество. В нем насчитывается примерно 86 миллиардов нейронов и около 600 триллионов синапсов — показатели, значительно превышающие возможности любых искусственных систем.

Напомним, Новини.LIVE попросили искусственный интеллект сгенерировать изображение своего видения конца жизни на Земле.

Кроме того, в прошлом году Маск заявлял, что ИИ превзойдет способности человека к концу 2025 года.

Илон Маск Марк Цукерберг искусственный интеллект укрытия искусственный интеллект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
