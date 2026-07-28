Тегеран вимагає відшкодування: Сибіга телефонував очільнику МЗС Ірану щодо звинувачень в атаці

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі після заяв Тегерана про можливу відповідь Україні. Під час бесіди українська сторона наголосила на необхідності уникнути подальшої ескалації та вирішувати суперечливі питання дипломатичним шляхом.

Про це очільник МЗС повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Про що Сибіга говорив із главою МЗС Ірану

За словами Сибіги, розмова була "відвертою", а дипломатія навіть у складних обставинах залишається найкращим способом прямого діалогу.

"Я повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей", — зазначив міністр.

I called Iran’s Foreign Minister @araghchi for a frank conversation. Diplomacy is about direct conversation, even when it’s difficult. I stressed that our goal is to avoid unnecessary escalation.



I reiterated that all of Ukraine’s actions are aimed solely at defending our… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 28, 2026

Також він прокоментував заяви Ірану щодо загибелі громадянина країни та пошкодження цивільного судна під час нещодавнього інциденту.

"Наша мета — протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви", — наголосив Сибіга.

Глава українського МЗС закликав Іран утриматися від будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації, а також припинити підтримку війни Росії проти України.

Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі повідомив, що Україна запевнила Тегеран у ненавмисності атаки на іранське судно та відсутності намірів загострювати ситуацію.

Was assured by Ukrainian FM @andrii_sybiha that the attack on an Iranian ship was unintentional and Ukraine seeks no escalation.



Iran does not seek escalation either, but made clear any attack on our citizens or interests is unacceptable. There must be restitution for losses. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 28, 2026

Разом із цим Іран заявив, що вважає неприйнятними будь-які атаки на своїх громадян та інтереси й наполягає на відшкодуванні завданих збитків.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив Україну в атаці на іранське торговельне судно в Каспійському морі та пригрозив відповіддю. За його словами, Тегеран розцінює цей інцидент як порушення міжнародного права.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, між Україною та Іраном загострилася дипломатична напруга після звинувачень Тегерана на адресу Києва через інцидент в акваторії Каспійського моря. У відповідь українська сторона наголосила, що саме Іран продовжує підтримувати Росію у війні, постачаючи їй ударні безпілотники та інше озброєння.