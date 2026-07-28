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Тегеран вимагає відшкодування: Сибіга телефонував очільнику МЗС Ірану щодо звинувачень в атаці

28 липня 2026 23:55
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України
Литвин Вікторія
редактор стрічки новин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі після заяв Тегерана про можливу відповідь Україні. Під час бесіди українська сторона наголосила на необхідності уникнути подальшої ескалації та вирішувати суперечливі питання дипломатичним шляхом.

Про це очільник МЗС повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Про що Сибіга говорив із главою МЗС Ірану

За словами Сибіги, розмова була "відвертою", а дипломатія навіть у складних обставинах залишається найкращим способом прямого діалогу.

"Я повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей", — зазначив міністр.

Також він прокоментував заяви Ірану щодо загибелі громадянина країни та пошкодження цивільного судна під час нещодавнього інциденту.

"Наша мета — протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви", — наголосив Сибіга.

Глава українського МЗС закликав Іран утриматися від будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації, а також припинити підтримку війни Росії проти України.

Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі повідомив, що Україна запевнила Тегеран у ненавмисності атаки на іранське судно та відсутності намірів загострювати ситуацію.

Разом із цим Іран заявив, що вважає неприйнятними будь-які атаки на своїх громадян та інтереси й наполягає на відшкодуванні завданих збитків.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив Україну в атаці на іранське торговельне судно в Каспійському морі та пригрозив відповіддю. За його словами, Тегеран розцінює цей інцидент як порушення міжнародного права.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, між Україною та Іраном загострилася дипломатична напруга після звинувачень Тегерана на адресу Києва через інцидент в акваторії Каспійського моря. У відповідь українська сторона наголосила, що саме Іран продовжує підтримувати Росію у війні, постачаючи їй ударні безпілотники та інше озброєння.