Як працюють театри в Польщі Франції Німеччині та США та скільки коштують квитки

Театр. Фото ілюстративне: Pexels

У світі театр є надзвичайно важливим та цінним культурним осередком, який тісно увійшов в життя європейців. Там із радістю відвідують вистави, а держава всебічно надає підтримку.

Про театри в Європі та ціни на квитки розповіли журналісти та спецкореспонденти Новини.LIVE в ефірі "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Як працюють театри у Польщі

Театри займають важливе місце в культурному житті Польщі. Журналістка Новини.LIVE Юлія Войнар розповіла, що квитки на вистави тут зазвичай коштують від 40 до 150 злотих, що залежить від рівня постановки, популярності виконавців і обраного місця в залі. В Україні ціна квитка стартує приблизно з 440 гривень і може сягати 1650.

Відвідування театру в Польщі часто сприймається як подія — глядачі вдягаються елегантно, хоча не обов’язково у вечірні вбрання. У театрах зазвичай працює гардероб, а також буфет, де можна придбати каву (близько 10 злотих), напої та легкі закуски. Більшість театрів у країні фінансується з державного або місцевого бюджету, хоча є і приватні заклади.

Якими є театри у Франції

Журналіска Новини.LIVE Валерія Рождественська розповіла, що у Франції атмосфера театру зберігає урочистість, навіть попри те, що глядачі часто обирають повсякденний стиль в одязі. На прикладі міста Мюлуз, де проходила вистава "Лебедине озеро" у виконанні "Київграндбалету", мінімальна вартість квитка становила 24 євро (приблизно 1100 гривень). Гардероб у театрі необов'язковий, але доступний.

У буфеті під час антракту пропонують каву, воду, ігристе та легкі закуски вартістю від 2 до 5 євро. Театри Франції фінансуються Міністерством культури, отримують регіональну підтримку, мають податкові пільги, а також можуть розраховувати на допомогу фондів.

Німецький театр — який він?

У Німеччині театр — це складова щоденного життя. Так журналістка Дар'я Нефьодова розповіла в ефірі, що у країні працює понад 140 державних театрів, які отримують щедре фінансування, що дозволяє зберігати високу якість вистав і доступні ціни.

Наприклад, у Берлінській опері квитки коштують від 15 до 100 євро, а для студентів, пенсіонерів та безробітних діють знижки. У менших театрах ціни стартують від 15 до 20 євро. Стиль глядачів варіюється — від джинсів до вечірніх суконь. Гардероб зазвичай платний (1–2 євро), а в буфеті можна замовити каву, келих шампанського чи булочку.

Театри в США це вершина акторської кар'єри та дуже шанована сфера діяльності

Кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук розповіла, що в США театри — не лише культурний осередок, а й сцена для зірок Голлівуду. Театр тут вважається вершиною акторської кар'єри. У Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі можна побачити відомих акторів на сцені, таких як Ніколь Шерзінгер чи Аліса Мілано.

Ціни на квитки починаються від 72 доларів за місце у задніх рядах, а вартість квитків ближче до сцени може перевищувати 200 доларів. Інфраструктура театрів США добре розвинена: є гардероби, буфети з цінами, як у звичайних кафе, умови для людей з інвалідністю. Знімати виставу не дозволяється — глядач має повністю зануритись у дійство.

Нагадаємо, в Україні виник гучний скандал щодо художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, який домагався до студенток, у тому числі й неповнолітніх. Згодом Андрій Білоус покинув посаду директора Молодого театру.