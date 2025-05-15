Как работают театры в Польше Франции Германии и США и сколько стоят билеты и сколько стоят билеты

Театр. Фото иллюстративное: Pexels

В мире театр является чрезвычайно важным и ценным культурным центром, который тесно вошел в жизнь европейцев. Там с радостью посещают спектакли, а государство всесторонне оказывает поддержку.

О театрах в Европе и ценах на билеты рассказали журналисты и спецкорреспонденты Новини.LIVE в эфире "Киевское время".

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Как работают театры в Польше

Театры занимают важное место в культурной жизни Польши. Журналистка Новини.LIVE Юлия Войнар рассказала, что билеты на спектакли здесь обычно стоят от 40 до 150 злотых, что зависит от уровня постановки, популярности исполнителей и выбранного места в зале. В Украине цена билета стартует примерно с 440 гривен и может достигать 1 650 гривен.

Посещение театра в Польше часто воспринимается как событие — зрители одеваются элегантно, хотя не обязательно в вечерние наряды. В театрах обычно работает гардероб, а также буфет, где можно приобрести кофе (около 10 злотых), напитки и легкие закуски. Большинство театров в стране финансируется из государственного или местного бюджета, хотя есть и частные заведения.

Каковы театры во Франции

Журналистка Новини.LIVE Валерия Рождественская рассказала, что во Франции атмосфера театра сохраняет торжественность, даже несмотря на то, что зрители часто выбирают повседневный стиль в одежде. На примере города Мюлуз, где проходил спектакль "Лебединое озеро" в исполнении "Киевграндбалета", минимальная стоимость билета составляла 24 евро (примерно 1 100 гривен). Гардероб в театре необязателен, но доступен.

В буфете во время антракта предлагают кофе, воду, игристое и легкие закуски стоимостью от 2 до 5 евро. Театры Франции финансируются Министерством культуры, получают региональную поддержку, имеют налоговые льготы, а также могут рассчитывать на помощь фондов.

Немецкий театр — какой он?

В Германии театр — это составляющая ежедневной жизни. Так журналистка Дарья Нефедова рассказала в эфире, что в стране работает более 140 государственных театров, которые получают щедрое финансирование, что позволяет сохранять высокое качество спектаклей и доступные цены.

Например, в Берлинской опере билеты стоят от 15 до 100 евро, а для студентов, пенсионеров и безработных действуют скидки. В меньших театрах цены стартуют от 15 до 20 евро. Стиль зрителей варьируется — от джинсов до вечерних платьев. Гардероб обычно платный (1-2 евро), а в буфете можно заказать кофе, бокал шампанского или булочку.

Театры в США — это вершина актерской карьеры и очень уважаемая сфера деятельности

Корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук рассказала, что в США театры — не только культурный центр, но и сцена для звезд Голливуда. Театр здесь считается вершиной актерской карьеры. В Нью-Йорке или Лос-Анджелесе можно увидеть известных актеров на сцене, таких как Николь Шерзингер или Алиса Милано.

Цены на билеты начинаются от 72 долларов за место в задних рядах, а стоимость билетов ближе к сцене может превышать 200 долларов. Инфраструктура театров США хорошо развита: есть гардеробы, буфеты с ценами, как в обычных кафе, условия для людей с инвалидностью. Снимать спектакль не разрешается — зритель должен полностью погрузиться в действо.

Напомним, в Украине возник громкий скандал относительно художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса, который домогался к студенткам, в том числе и несовершеннолетних. Впоследствии Андрей Белоус покинул пост директора Молодого театра.