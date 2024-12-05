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Тарифи на світло — нардеп пояснив, коли може бути підвищення

5 грудня 2024 12:32
Ольга Антоновська - редактор
Тарифи на електроенергію — нардеп заявив, коли чекати на підвищення
Олексій Кучеренко. Фото: sobitie.com.ua
Ольга Антоновська - редактор

В Україні можуть підняти тарифи на електроенергію після опалювального сезону. Уряд буде намагатись це зробити.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Київ24" у четвер, 5 грудня.

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За словами Кучеренка, українцям варто очікувати на підвищення тарифів на електроенергію. Це може статись після завершення зими.

"По електроенергії, я думаю, будуть спроби після опалювального сезону намагатися підвищувати (Тарифи. — Ред.)", — зазначив нардеп.

Кучеренко також додав, що Уряд не може наразі обґрунтувати підняття тарифів минулого літа. Він пояснює це тим, що немає відповідних розрахунків.

"Основне завдання нашої слідчої комісії з ціноутворення — це вивчити обґрунтованість цього тарифу. Я вже зараз можу сказати, що розрахунків обґрунтування, коли нам з вами підіймали до 4,32 грн з 1 червня, Уряд не має. Ніяких розрахунків вони на сьогодні показати не можуть", — заявив народний депутат.

Нагадаємо, ціни на газ, теплопостачання та електроенергію можуть переглянути після зими, адже в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться незмінними до кінця опалювального сезону.

В Україні зросли тарифи на світло на 64% — до 4,32 грн/кВт-год. Однак деякі споживачі можуть платити за електроенергію майже в чотири рази менше за решту громадян.

тарифи комунальні послуги електроенергія уряд фінанси народні депутати

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