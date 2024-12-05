Тарифы на электроэнергию — нардеп заявил, когда ждать на повышение

Алексей Кучеренко. Фото: sobitie.com.ua

В Украине могут поднять тарифы на электроэнергию после отопительного сезона. Кабмин будет пытаться это сделать.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Київ24" в четверг, 5 декабря.

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По словам Кучеренко, украинцам следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Это может произойти после завершения зимы.

"По электроэнергии, я думаю, будут попытки после отопительного сезона пытаться повышать (Тарифы. — Ред.)", — отметил нардеп.

Кучеренко также добавил, что Кабмин не может пока обосновать поднятие тарифов прошлым летом. Он объясняет это тем, что нет соответствующих расчетов.

"Основная задача нашей следственной комиссии по ценообразованию — это изучить обоснованность этого тарифа. Я уже сейчас могу сказать, что расчетов обоснования, когда нам с вами поднимали до 4,32 грн с 1 июня, у правительства нет. Никаких расчетов они на сегодняшний день показать не могут", — заявил народный депутат.

Напомним, цены на газ, теплоснабжение и электроэнергию могут быть пересмотрены после зимы, ведь в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными до конца отопительного сезона.

В Украине выросли тарифы на свет на 64% — до 4,32 грн/кВт-час. Однако некоторые потребители могут платить за электроэнергию почти в четыре раза меньше остальных граждан.