Чи будуть в Україні підіймати тарифи на газ та електроенергію — відповідь нардепа

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Найближчим часом тарифи на електроенергію та газопостачання для населення залишаться без змін. Чинні тарифи й надалі діятимуть незалежно від того, за яку вартість держава купує енергоносії у партнерів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив нардеп Володимир Крейденко.

Реклама

Читайте також:

Чи будуть в Україні рости тарифи на світло та газ

Депутат зазначив, що іноді лунають ініціативи щодо зняття мораторіїв і підвищення цін на газ, однак наразі таких рішень не приймається.

"Ми плануємо бюджет на рік і ми точно не переглядаємо бюджет. І в цей бюджет закладаються додаткові ризики, які впливають на ціну на газ на зовнішніх майданчиках, на ціну на електроенергію. Відповідно, наш Кабмін, Мінфін, Мінекономіки вже спрогнозували ці ризики і, відповідно, вони закладені в державному бюджеті", — пояснив Крейденко.

При цьому депутат не виключив, що в разі надзвичайної ситуації на європейських чи світових ринках енергоносіїв, Верховна Рада може переглянути відповідні положення бюджету або бюджетного кодексу.

Нагадаємо, стало відомо, які суми заплатять українці за розподіл газу у травні.

Також у Нафтогазі попередили українців щодо необхідності актуалізації даних — кому це потрібно зробити в першу чергу.