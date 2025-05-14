Будут ли в Украине поднимать тарифы на газ и электроэнергию — ответ нардепа

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ближайшее время тарифы на электроэнергию и газоснабжение для населения останутся без изменений. Действующие тарифы и в дальнейшем будут действовать независимо от того, по какой стоимости государство покупает энергоносители у партнеров.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил нардеп Владимир Крейденко.

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Депутат отметил, что иногда звучат инициативы о снятии мораториев и повышении цен на газ, однако пока таких решений не принимается.

"Мы планируем бюджет на год и мы точно не пересматриваем бюджет. И в этот бюджет закладываются дополнительные риски, которые влияют на цену на газ на внешних площадках, на цену на электроэнергию. Соответственно, наш Кабмин, Минфин, Минэкономики уже спрогнозировали эти риски и, соответственно, они заложены в государственном бюджете", — пояснил Крейденко.

При этом депутат не исключил, что в случае чрезвычайной ситуации на европейских или мировых рынках энергоносителей, Верховная Рада может пересмотреть соответствующие положения бюджета или бюджетного кодекса.

Напомним, стало известно, какие суммы заплатят украинцы за распределение газа в мае.

Также в Нафтогазе предупредили украинцев о необходимости актуализации данных — кому это нужно сделать в первую очередь.