Концерт Антитіла в Криму — соліст Тарас Тополя сказав коли він буде

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя підтвердив, що концерт у Криму, який мав відбутися 23 серпня 2024 року, обов’язково відбудеться, хоча й був відтермінований. Всі раніше придбані квитки залишаються чинними, а у планах є ще й наступні продажі.

Про це Тарас Тополя сказав у спецефірі "День.LIVE".

За словами Тополі, частина коштів від продажу квитків, а це кілька мільйонів гривень, уже була передана на потреби підрозділів ГУР.

Закуплене обладнання вже використовується українськими воїнами на південному напрямку. У майбутньому всі надходження від реалізації квитків також спрямують на підтримку військових.

"Коли прийде момент, концерт відбудеться і всі квитки залишаються чинними, просто треба трошки попрацювати більше. Ще зрозуміло, що це символічна річ. Це не лише моя особиста і гурту "Антитіла" прокламація, а мільйонів українців, які впевнені, що Крим – це Україна, і туди обов'язково повернутися в жовто-синій стяг", — висловився фронтмен гурту.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Тарас Тополя заявив про перенесення запланованого концерту в Криму.

А в серпні 2024 року Тарас Тополя повідомив про передачу коштів від продажу квитків на потреби ГУР.