Концерт Антитіла в Крыму — солист Тарас Тополя сказал, когда он будет

Группа "Антитіла". Фото: УНИАН

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя подтвердил, что концерт в Крыму, который должен был состояться 23 августа 2024 года, обязательно состоится, хотя и был отложен. Все ранее приобретенные билеты остаются в силе, а в планах есть еще и следующие продажи.

Об этом Тарас Тополя сказал в спецэфире "День.LIVE".

По словам Тополи, часть средств от продажи билетов, а это несколько миллионов гривен, уже была передана на нужды подразделений ГУР.

Закупленное оборудование уже используется украинскими воинами на южном направлении. В будущем все поступления от реализации билетов также направят на поддержку военных.

"Когда придет момент, концерт состоится и все билеты остаются в силе, просто надо немножко поработать больше. Еще понятно, что это символическая вещь. Это не только моя личная и группы "Антитіла" прокламация, а миллионов украинцев, которые уверены, что Крым — это Украина и туда обязательно вернуться в желто-синий флаг", — высказался фронтмен группы.

Напомним, в апреле 2024 года Тарас Тополя заявил о переносе запланированного концерта в Крыму.

А в августе 2024 года Тарас Тополя сообщил о передаче средств от продажи билетов на нужды ГУР.