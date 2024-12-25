Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітав українців з Різдвом

Світло допоможе вистояти — Сирський привітав українців з Різдвом
Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з Різдвом Христовим. Він зазначив, що українці мають світло в собі, а тому обов'язково вистоять.
Відео з привітанням Олександр Сирський опублікував у Telegram у середу, 25 грудня.
Привітання Олександра Сирського з Різдвом
Головнокомандувач ЗСУ показав, як українські оборонці зустрічають Різдво. Дехто прикрасив ялинку у бліндажі, а хтось накрив святкову вечерю.
"Різдво — світле свято. Вірю, що у серці кожного українця, кожного воїна вистачить світла, щоб вистояти у цій складній битві. Ми подолаємо усі виклики, адже це наша земля, дарована нам Богом. Щиро вітаю всіх, хто на світлій стороні. З Різдвом Христовим!" — сказав Олександр Сирський.
Нагадаємо, творці S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привітали гравців з Різдвом. Вони опублікували відео, де зображено засніжену Зону з видом на Палац культури "Енергетик".
У центрі Львова встановили різдвяного дідуха. Традиційне дійство супроводжувалося ходою і колядою.
Читайте Новини.LIVE!