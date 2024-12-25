Главнокомандующий ВСУ Сырский поздравил украинцев с Рождеством

Александр Сырский. Фото: скриншот

Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев с Рождеством. Он отметил, что у украинцев есть свет, а потому они обязательно выстоят.

Видео с поздравлением Александр Сырский опубликовал в Telegram в среду, 25 декабря.

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Поздравление Александра Сырского с Рождеством

Главнокомандующий ВСУ показал, как украинские защитники встречают Рождество. Некоторые украсили елку в блиндаже, а кто-то накрыл праздничный ужин.

"Рождество — светлый праздник. Верю, что в сердце каждого украинца, каждого воина хватит света, чтобы выстоять в этой сложной битве. Мы преодолеем все вызовы, ведь это наша земля, дарованная нам Богом. Поздравляю всех, кто на светлой стороне. С Рождеством Христовым!", — сказал Александр Сырский.

Напомним, создатели STALKER 2: Heart of Chornobyl поздравили игроков с Рождеством. Они опубликовали видео, где изображена заснеженная Зона с видом на Дворец культуры "Энергетик".

В центре Львова установили рождественского старика. Традиционное действо сопровождалось походкой и колядой.