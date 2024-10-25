Відключення світла взимку — Федоров заявив, що електрики може не бути взагалі

Енергетики ремонтують електромережу. Фото: ДТЕК

Жителі прифронтової зони мають готуватися до блекаутів. Світла взимку може не бути взагалі.

Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю, 25 жовтня.

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Федоров закликав жителів прифронтової зони готуватися готуватися до найгіршого сценарію зі світлом, його взимку може не бути взагалі.

"Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Давайте готуватися до найгіршого, буде краще — супер", — сказав він.

За прогнозом голови ОВА, у Запоріжжі може бути відсутнє централізоване електропостачання на водонапірні станції.

"Там ми маємо встановити два генератора. Що стосується теплопостачання, то на всі великі котельні Запоріжжя і області будуть встановлені когенераційні установки. Вже у грудні вони запрацють", — додав Федоров.

Також посадовець прокоментував чутки про можливий наступ росіян на місто, підкресливши, що фортифікації в області — одні з найкращих у країні.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні. За його словами, є ймовірність виникнення небалансу в обсязі від 3 до 5 ГВт.

А голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що українцям слід очікувати підвищення тарифів на електроенергію.