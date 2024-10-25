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Света может не быть — в одной из областей сделали заявление

25 октября 2024 12:37
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отключение света зимой – Федоров заявил, что электричества может не быть вообще
Энергетики ремонтируют электросеть. Фото: ДТЭК
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Жители прифронтовой зоны должны готовиться к блэкаутам. Света зимой может не быть вообще.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 25 октября.

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Федоров призвал жителей прифронтовой зоны готовиться готовиться к худшему сценарию со светом, его зимой может не быть вообще.

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Давайте готовиться к худшему, будет лучше — супер", — сказал он.

По прогнозу главы ОВА, в Запорожье может отсутствовать централизованное электроснабжение на водонапорные станции.

"Там мы должны установить два генератора. Что касается теплоснабжения, то на все большие котельные Запорожья и области будут установлены когенерационные установки. Уже в декабре они заработают", — добавил Федоров.

Также чиновник прокомментировал слухи о возможном наступлении россиян на город, подчеркнув, что фортификации в области — одни из лучших в стране.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине. По его словам, существует вероятность возникновения небаланса в объеме от 3 до 5 ГВт.

А председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что украинцам следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию.

свет Иван Федоров электроэнергия Запорожье Запорожская ОВА энергосистема

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