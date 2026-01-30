Свириденко заявила про обмеження руху між Дніпром та Запоріжжям потягів через удари РФ

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про чергові атаки Росії на українську логістичну інфраструктуру. За її словами, протягом останніх 24 годин ворог завдав сім ударів дронами по об’єктах залізниці, цілеспрямовано атакуючи шляхи сполучення та цивільну логістику.

Про це Свириденко написала у Telegram у пʼятницю, 30 січня.

Обстріли залізниці

Найбільше постраждала залізнична інфраструктура станції Синельникове. Внаслідок ударів пошкоджено вагони електропоїздів, що перебували на відстої, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, а також адміністративні й виробничі будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

З міркувань безпеки "Укрзалізниця" зберігає обмеження руху поїздів між Дніпром і Запоріжжям.

Наразі всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів доставляють автобусними трансферами, організованими Запорізькою обласною військовою адміністрацією.

Нагадаємо, що Запорізька та Дніпровська влада організувала альтернативні шляхи для перевезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям.

А до цього окупанти атакували Україну, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури.