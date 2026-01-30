Видео
Главная Новости дня Свириденко заявила об ограничениях движения поездов из-за атак РФ

Свириденко заявила об ограничениях движения поездов из-за атак РФ

Дата публикации 30 января 2026 21:40
Свириденко заявила о новых ограничениях движения поездов из-за ударов РФ
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об очередных атаках России на украинскую логистическую инфраструктуру. По ее словам, в течение последних 24 часов враг нанес семь ударов дронами по объектам железной дороги, целенаправленно атакуя пути сообщения и гражданскую логистику.

Об этом Свириденко написала в Telegram в пятницу, 30 января.

Читайте также:

Обстрелы железной дороги

Больше всего пострадала железнодорожная инфраструктура станции Синельниково. В результате ударов повреждены вагоны электропоездов, находившиеся на отстое, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, а также административные и производственные здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Из соображений безопасности "Укрзализныця" сохраняет ограничение движения поездов между Днепром и Запорожьем.

Сейчас все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов доставляют автобусными трансферами, организованными Запорожской областной военной администрацией.

Напомним, что Запорожская и Днепровская власть организовала альтернативные пути для перевозки пассажиров между Днепром и Запорожьем.

А до этого оккупанты атаковали Украину, в результате чего было зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры.

Укрзализныця обстрелы Юлия Свириденко логистика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
