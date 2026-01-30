Свириденко заявила о новых ограничениях движения поездов из-за ударов РФ

Свириденко заявила об ограничениях движения поездов из-за атак РФ
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об очередных атаках России на украинскую логистическую инфраструктуру. По ее словам, в течение последних 24 часов враг нанес семь ударов дронами по объектам железной дороги, целенаправленно атакуя пути сообщения и гражданскую логистику.
Об этом Свириденко написала в Telegram в пятницу, 30 января.
Обстрелы железной дороги
Больше всего пострадала железнодорожная инфраструктура станции Синельниково. В результате ударов повреждены вагоны электропоездов, находившиеся на отстое, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, а также административные и производственные здания. К счастью, обошлось без пострадавших.
Из соображений безопасности "Укрзализныця" сохраняет ограничение движения поездов между Днепром и Запорожьем.
Сейчас все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов доставляют автобусными трансферами, организованными Запорожской областной военной администрацией.
Напомним, что Запорожская и Днепровская власть организовала альтернативные пути для перевозки пассажиров между Днепром и Запорожьем.
А до этого оккупанты атаковали Украину, в результате чего было зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры.
