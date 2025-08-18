Юлія Свириденко анонсувала компенсації за знищене на ТОТ майно

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: кадр з відео

До переговорної групи з міжнародними партнерами можуть увійти й українські народні депутати, адже важливо, щоб усі вимоги були узгоджені не лише з урядом, а й із Європейським Союзом. Особливий акцент зроблено на координації програм МВФ і ЄС, аби вони працювали не відокремлено, а доповнювали одна одну. Вже наприкінці серпня очікується місія МВФ, яка розгляне подальшу співпрацю.

Про це заявила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час презентації Програми дій уряду, передає кореспондент Новини.LIVE.

Свириденко підкреслила, що після оборони на другому місці за пріоритетністю стоїть макрофінансова стабільність, без якої неможливо планувати ані операційні підходи, ані програми внутрішньої підтримки. За її словами, головне завдання уряду — залучити 7,4 мільярда доларів на наступні два роки.

Серед важливих кроків прем’єрка анонсувала підготовку постанови, що дозволить відшкодовувати вартість знищеного на тимчасово окупованих територіях майна.

За її словами, вже є перші власники, які можуть претендувати на компенсації. Одним із практичних напрямів стане відновлення житлового фонду в межах програми "ВідновиДім" уряд планує відбудувати близько 500 будинків, а надалі масштабувати цей процес.

Окремо Свириденко звернула увагу на боротьбу з тіньовою економікою, яка, на її переконання, має стати завданням не лише уряду, а й усіх державних органів. Вона відзначила, що саме детінізація здатна принести державі додаткові надходження, які критично необхідні для реалізації соціальних і відновлювальних програм.

Нагадаємо, доктор економічних наук і член ради Національного банку Василь Фурман спрогнозував, скільки знадобиться часу для відбудови України та які економічні умови мають бути дотримати.

Додамо, що у лютому президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо повідомляла, що в Україну можуть інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро для підтримки бізнесу.