Юлия Свириденко анонсировала компенсации за уничтоженное на ВОТ имущество

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: кадр из видео

В переговорную группу с международными партнерами могут войти и украинские народные депутаты, ведь важно, чтобы все требования были согласованы не только с правительством, но и с Европейским Союзом. Особый акцент сделан на координации программ МВФ и ЕС, чтобы они работали не отдельно, а дополняли друг друга. Уже в конце августа ожидается миссия МВФ, которая рассмотрит дальнейшее сотрудничество.

Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время презентации Программы действий правительства, передает корреспондент Новини.LIVE.

Свириденко подчеркнула, что после обороны на втором месте по приоритетности стоит макрофинансовая стабильность, без которой невозможно планировать ни операционные подходы, ни программы внутренней поддержки. По ее словам, главная задача правительства — привлечь 7,4 миллиарда долларов на следующие два года.

Среди важных шагов премьер анонсировала подготовку постановления, которое позволит возмещать стоимость уничтоженного на временно оккупированных территориях имущества.

По ее словам, уже есть первые владельцы, которые могут претендовать на компенсации. Одним из практических направлений станет восстановление жилого фонда в рамках программы "ВідновиДом" правительство планирует восстановить около 500 домов, а в дальнейшем масштабировать этот процесс.

Отдельно Свириденко обратила внимание на борьбу с теневой экономикой, которая, по ее убеждению, должна стать задачей не только правительства, но и всех государственных органов. Она отметила, что именно детенизация способна принести государству дополнительные поступления, которые критически необходимы для реализации социальных и восстановительных программ.

Напомним, доктор экономических наук и член совета Национального банка Василий Фурман спрогнозировал, сколько понадобится времени для восстановления Украины и какие экономические условия должны быть соблюдены.

Добавим, что в феврале президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщала, что в Украину могут инвестировать не менее 1,5 млрд евро для поддержки бизнеса.