Свириденко очолить Україну на Конференції в Гданську: хто в команді

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Карина Приходько Редактор

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденка очолить Україну на Конференції з питань відновлення України в Гданську. Наша країна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко.

Українська команда на Конференції в Гданську

"Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську", — заявила Свириденко.

За її словами, до складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та урядовці й парламентарі. Там відбудуться багато заходів різного рівня, які мають посилити не лише Україну, а й Польщу, всіх українських партнерів та Європу.

Очільниця Кабміну зазначила, що перед українською командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість держави та розширять економічне співробітництво з партнерами.

"Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики. Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання", — підкреслила Юлія Свириденко.

Як писали Новини.LIVE, раніше Свириденко розповіла, що дефіцит фінансування армії становить близько 150 млрд грн. Ця сума без будь-яких змін по оплаті праці.

Також прем'єрка заявила про кадрову кризу в Україні. За її словами, не вистачає 4,5 млн працівників. Головним інструментом вирішення кадрової кризи є повернення біженців з-за кордону.