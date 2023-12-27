Свято на лінії вогню. Фонд Uniters передадуть тисячі подарунків для дітей з прифронтових територій

Засновниця благодійної фундації Uniters Галина Андрушков. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

По декілька тисяч подарунків щодня пакують та відправляють з Польщі в Україну "суперельфи" благодійної фундації Uniters. Благодійники хочуть, щоб кожна дитина з прифронтових територій отримала на свята частинку тепла.

До процесу пакування подарунків долучилась і журналістка Новини.LIVE Юлія Войнар.

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"У пакунку те, що діти люблять — солодощі, м'які іграшки. Дуже потрібно, щоб дитина мала до кого притулитися чи до себе притулити. Це теплі ковдри, щоб огорнутися, коли холодно. Це вітаміни, сиропи проти кашлю, листівки від "ельфів". Ці подарунки не є дуже дороговартісними. Але вони символічні. Такі речі необхідні", — розповідає засновниця благодійної фундації Uniters Галина Андрушков.

Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

Збирати пакунки волонтери Uniters почали з кінця листопада, завершать 31 грудня. Розвозитимуть — до останнього — у найгарячіші точки України військові волонтери.

"Ми перетворюємося в цей період на "суперельфів" вже десять років. Це "суперельфи" з цілого світу, які долучаються до акції. Минулі роки була Канада, Америка і практично майже всі країни Європи. Українська громада в Литві збирає пакунки, поляки збирають, японці приїдуть, будуть допомагати, грузини", — зазначає засновниця благодійної фундації Uniters Галина Андрушков.

Волонтери Uniters збирають подарунки для дітей. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Листівки для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Волонтери Uniters збирають подарунки для дітей. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Волонтери Uniters збирають подарунки для дітей. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Волонтери Uniters збирають подарунки для дітей. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

"Суперельфи" Uniters в межах акції "Свято на лінії вогню" загалом планують зібрати 16,5 тисяч подарунків. Саме стільки дітей, за інформацією, яку отримали волонтери від військових, проживає нині в прифронтових населених пунктах.

Подарунки для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Подарунки для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 2

Перші автівки вже вирушили на схід, зокрема до Краматорська. Разом з подарунками малечі, волонтери повезуть дитячі малюнки для наших захисників.

Збірка подарунків "Свято на лінії вогню" відбувається в межах традиційної акції "Свято без тата", яку благодійна фундація Uniters влаштовує вже 10 років поспіль. Раніше подарунки отримували діти, які втратили на війні одного, або двох з батьків. Нині ж пакунок мають передати кожній дитині до 15 років, котра живе у прифронтових зонах.

Нагадаємо, нова система ввезення гуманітраної допомоги, яка працює з грудня, викликала масове обурення волонтерів.