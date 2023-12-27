Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Свято на лінії вогню. Фонд Uniters передадуть тисячі подарунків для дітей з прифронтових територій arrow

Свято на лінії вогню. Фонд Uniters передадуть тисячі подарунків для дітей з прифронтових територій

27 грудня 2023 00:00
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
Свято на лінії вогню. Фонд Uniters передадуть тисячі подарунків для дітей з прифронтових територій
Засновниця благодійної фундації Uniters Галина Андрушков. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

По декілька тисяч подарунків щодня пакують та відправляють з Польщі в Україну "суперельфи" благодійної фундації Uniters. Благодійники хочуть, щоб кожна дитина з прифронтових територій отримала на свята частинку тепла. 

До процесу пакування подарунків долучилась і журналістка Новини.LIVE Юлія Войнар.

Читайте також:

Подарувати свято дітям з прифронтових територій

"У пакунку те, що діти люблять — солодощі, м'які іграшки. Дуже потрібно, щоб дитина мала до кого притулитися чи до себе притулити. Це теплі ковдри, щоб огорнутися, коли холодно. Це вітаміни, сиропи проти кашлю, листівки від "ельфів". Ці подарунки не є дуже дороговартісними. Але вони символічні. Такі речі необхідні", — розповідає засновниця благодійної фундації Uniters Галина Андрушков.

  • Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Наповнення подарунків для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
1 / 5

Збирати пакунки волонтери Uniters почали з кінця листопада, завершать 31 грудня. Розвозитимуть — до останнього — у найгарячіші точки України військові волонтери. 

"Ми перетворюємося в цей період на "суперельфів" вже десять років. Це "суперельфи" з цілого світу, які долучаються до акції. Минулі роки була Канада, Америка і практично майже всі країни Європи. Українська громада в Литві збирає пакунки, поляки збирають, японці приїдуть, будуть допомагати, грузини", — зазначає засновниця благодійної фундації  Uniters Галина Андрушков.

  • Волонтери Uniters збирають подарунки для дітей. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Листівки для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтери Uniters збирають подарунки для дітей. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтери Uniters збирають подарунки для дітей. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтери Uniters збирають подарунки для дітей. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
1 / 5

"Суперельфи" Uniters в межах акції "Свято на лінії вогню" загалом планують зібрати 16,5 тисяч подарунків. Саме стільки дітей, за інформацією, яку отримали волонтери від військових, проживає нині в прифронтових населених пунктах.

  • Подарунки для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
  • Подарунки для дітей з прифронтових територій. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
1 / 2

Перші автівки вже вирушили на схід, зокрема до Краматорська. Разом з подарунками малечі, волонтери повезуть дитячі малюнки для наших захисників. 

Збірка подарунків "Свято на лінії вогню" відбувається в межах традиційної акції "Свято без тата", яку благодійна фундація Uniters влаштовує вже 10 років поспіль. Раніше подарунки отримували діти, які втратили на війні одного, або двох з батьків. Нині ж пакунок мають передати кожній дитині до 15 років, котра живе у прифронтових зонах.

Нагадаємо, нова система ввезення гуманітраної допомоги, яка працює з грудня, викликала масове обурення волонтерів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

13 грудня 2023
Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі