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Праздник на линии огня. Фонд Uniters передаст тысячи подарков для детей с прифронтовых территорий

27 декабря 2023 00:00
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
Праздник на линии огня. Фонд Uniters передаст тысячи подарков для детей с прифронтовых территорий
Основатель благотворительного фонда Uniters Галина Андрушков. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

По несколько тысяч подарков ежедневно упаковывают и отправляют из Польши в Украину "суперэльфы" благотворительного фонда Uniters. Благотворители хотят, чтобы каждый ребенок из прифронтовых территорий получил на праздник частичку тепла.

К процессу упаковки подарков присоединилась и журналистка Новини.LIVE Юлия Войнар.

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"В коробке то, что дети любят — сладости, мягкие игрушки. Очень нужно, чтобы ребенок имел к кому прислониться или к себе приложить. Это теплые одеяла, чтобы укутаться, когда холодно. Это витамины, сиропы против кашля, открытки от "эльфов". Эти подарки не очень дорогие. Но они символические. Такие вещи необходимы", — рассказывает основатель благотворительного фонда Uniters Галина Андрушков.

  • Наполнение подарков для детей с прифронтовых территорий. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Наполнение подарков для детей с прифронтовых территорий. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Наполнение подарков для детей с прифронтовых территорий. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Наполнение подарков для детей с прифронтовых территорий. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Наполнение подарков для детей с прифронтовых территорий. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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Собирать подарки волонтеры Uniters начали с конца ноября, завершат 31 декабря. Развозят — до последнего — в самые горячие точки Украины военные волонтеры.

"Мы превращаемся в этот период в "суперэльфов" уже десять лет. Это "суперэльфы" из всего мира, которые присоединяются к акции. Прошлые годы была Канада, Америка и практически все страны Европы. Украинская община в Литве собирает подарки, поляки собирают, японцы приедут, будут помогать, грузины", — отмечает основатель благотворительного фонда Uniters Галина Андрушков.

  • Волонтеры Uniters собирают подарки для детей. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Открытки для детей с прифронтовых территорий. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры Uniters собирают подарки для детей. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры Uniters собирают подарки для детей. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Волонтеры Uniters собирают подарки для детей. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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"Суперэльфы" Uniters в рамках акции "Праздник на линии огня" в общей сложности планируют собрать 16,5 тысячи подарков. Именно столько детей, по информации, полученной волонтерами от военных, проживает сейчас в прифронтовых населенных пунктах.

  • Подарки для детей с прифронтовых территорий. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
  • Подарки для детей с прифронтовых территорий. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
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Первые автомобили уже отправились на восток, в частности в Краматорск. Вместе с подарками малышей, волонтеры повезут детские рисунки для наших защитников.

Сборник подарков "Праздник на линии огня" проходит в рамках традиционной акции "Праздник без папы", которую благотворительный фонд Uniters устраивает уже 10 лет подряд. Раньше подарки получали дети, потерявшие на войне одного или двух родителей. Сейчас подарок должны передать каждому ребенку до 15 лет, живущему в прифронтовых зонах.

Напомним, новая система ввоза гуманитраной помощи, работающая с декабря, вызвала массовое возмущение волонтеров.

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