Підозрювана Валерія Ладика під час судового засідання 6 листопада 2026. Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін

Суд обрав запобіжний захід четвертій підозрюваній у справі про заворушення в Петропавлівській Борщагівці. 22-річну жительку Київщини Валерію Ладику відправили під варту на 59 днів із можливістю внесення застави у 66 тисяч гривень. Їй інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали Солом'янського районного суду Києва у п'ятницю, 6 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Події на Борщагівці: суд арештував четверту підозрювану

Жінці інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, 2 листопада Валерія Ладика долучилася до блокування підрозділу Національної гвардії України в Петропавлівській Борщагівці. Перебуваючи біля службового автобуса, у якому знаходилися нацгвардійці, підозрювана закликала присутніх перекинути транспортний засіб. Крім того, вона разом з іншими людьми розхитувала автобус, намагаючись його перекинути.

Під час судового засідання прокурорка Олена Федь розповіла, що в момент інциденту в автобусі перебували військовослужбовці Нацгвардії, а сам транспортний засіб зазнав пошкоджень.

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"В автобусі були військовослужбовці Нацгвардії. Автобус зазнав технічних механічних пошкоджень", — сказала прокурорка Олена Федь.

Що заявили прокурорка та адвокат підозрюваної

Сторона обвинувачення просила суд відправити Валерію Ладику під варту без права внесення застави. Прокурорка аргументувала це тим, що підозрювана може переховуватися від слідства або впливати на свідків.

Водночас адвокат Сергій Бідний заперечував проти такого запобіжного заходу. За його словами, Ладика приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці спонтанно, після того, як побачила в соціальних мережах та ЗМІ повідомлення про нібито незаконне утримання військових.

Захисник наголосив, що його підзахисна не координувала свої дії з іншими учасниками подій і не була з ними знайома. Також він зазначив, що жінка перебувала на місці близько 40 хвилин, після чого поїхала додому.

"Ладика ні з ким не координувала дії, нікого не знала. Вона спонтанно приїхала на місце коли побачила в соцмережах і ЗМІ про утримання людей. Вона просто сприйняла інформацію, яка була поширена всюди. На місці вона була хвилин 40 і поїхала додому", — сказав адвокат.

Сергій Бідний просив суд відмовити в задоволенні клопотання прокурора та не застосовувати до Валерії Ладики ані тримання під вартою, ані заставу.

Сама підозрювана також висловила свою позицію щодо подій. Вона заявила, що не їхала до будинку з наміром комусь нашкодити та не знала, що він був військовим об'єктом.

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та призначив Валерії Ладиці тримання під вартою на 59 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 66 тисяч гривень. У разі внесення застави підозрювана не зможе залишати межі Києва та Вишневого, а також повинна буде здати закордонний паспорт. Адвокат повідомив, що сторона захисту не оскаржуватиме рішення суду.

Новини.LIVE інформували, що 18-річному жителю Київщини Івану Паршонкову оголосили підозру через участь у сутичках біля підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці. За даними слідства, хлопець заблокував входи та виходи з будівлі, а також бив молотом по службовому автомобілю, у якому перебували військовослужбовці. Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, за що загрожує до восьми років позбавлення волі.

Новини.LIVE писали, що правоохоронці встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За даними Нацполіції, 27 із них активно брали участь у протиправних діях, ще 24 — поводилися агресивно та провокували конфлікти з правоохоронцями й нацгвардійцями. Під час сутичок пошкодили чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії, а діям учасників нададуть правову оцінку.