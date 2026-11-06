Подозреваемая Валерия Ладыка во время судебного заседания 6 ноября 2026 года. Фото: Суспільне Новини/Дарья Нематиан Золбин

Суд избрал меру пресечения в отношении четвертой подозреваемой по делу о беспорядках в Петропавловской Борщаговке. 22-летнюю жительницу Киевской области Валерию Ладыку поместили под стражу на 59 дней с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен. Ей инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила корреспондентка Суспільного из зала Соломенского районного суда Киева в пятницу, 6 ноября, пишет Новини.LIVE.

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События на Борщаговке: суд арестовал четвертую подозреваемую

Женщине инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, 2 ноября Валерия Ладыка присоединилась к блокированию подразделения Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке. Находясь возле служебного автобуса, в котором находились нацгвардейцы, подозреваемая призвала присутствующих опрокинуть транспортное средство. Кроме того, она вместе с другими людьми раскачивала автобус, пытаясь его опрокинуть.

Во время судебного заседания прокурор Елена Федь рассказала, что в момент инцидента в автобусе находились военнослужащие Нацгвардии, а само транспортное средство получило повреждения.

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"В автобусе находились военнослужащие Национальной гвардии. Автобус получил технические механические повреждения", — сказала прокурор Елена Федь.

Что заявили прокурор и адвокат подозреваемой

Сторона обвинения просила суд поместить Валерию Ладыку под стражу без права освобождения под залог. Прокурор аргументировала это тем, что подозреваемая может скрываться от следствия или оказывать влияние на свидетелей.

В то же время адвокат Сергей Бедный возражал против такой меры пресечения. По его словам, Ладыка приехала к дому в Петропавловской Борщаговке спонтанно, после того как увидела в социальных сетях и СМИ сообщения о якобы незаконном удержании военных.

Защитник подчеркнул, что его подзащитная не координировала свои действия с другими участниками событий и не была с ними знакома. Также он отметил, что женщина находилась на месте около 40 минут, после чего уехала домой.

"Ладыка ни с кем не координировала действия, никого не знала. Она спонтанно приехала на место, когда увидела в соцсетях и СМИ сообщения о задержании людей. Она просто восприняла информацию, которая была повсеместно распространена. На месте она пробыла около 40 минут и уехала домой", — сказал адвокат.

Сергей Бедный просил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокурора и не применять к Валерии Ладыке ни содержание под стражей, ни залог.

Сама подозреваемая также высказала свою позицию по поводу событий. Она заявила, что не ехала к дому с намерением кому-то навредить и не знала, что он был военным объектом.

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил Валерии Ладыке содержание под стражей на 59 дней с возможностью внесения залога в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 66 тысяч гривен. В случае внесения залога подозреваемая не сможет покидать пределы Киева и Вишневого, а также должна будет сдать загранпаспорт. Адвокат сообщил, что сторона защиты не будет обжаловать решение суда.

Новини.LIVE сообщали, что 18-летнему жителю Киевской области Ивану Паршонкову объявили подозрение в связи с участием в столкновениях возле подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке. По данным следствия, молодой человек заблокировал входы и выходы из здания, а также бил молотком по служебному автомобилю, в котором находились военнослужащие. Ему инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований, за что грозит до восьми лет лишения свободы.

Новини.LIVE писали, что правоохранители установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. По данным Нацполиции, 27 из них активно участвовали в противоправных действиях, еще 24 — вели себя агрессивно и провоцировали конфликты с правоохранителями и нацгвардейцами. В ходе столкновений были повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус Нацгвардии, а действиям участников будет дана правовая оценка.