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Сунак прокоментував початок операції проти хуситів в Ємені

12 січня 2024 21:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сунак прокоментував початок операції проти хуситів в Ємені
Ріші Сунак на брифінгу в Києві. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував початок операції Великої Британії та США проти хуситських бойовиків у Ємені. За його словами, терористи ігнорували заклики припинити розбій у Червоному морі, про що їх попереджала ООН.

Про це він заявив на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським. 

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Що сказав Сунак

"Альянс Великої Британії та США здійснив удари по об’єктах хуситів у Ємені, з яких вони запускали дрони та ракети по торговельних суднах у Червоному морі", — заявив він.

Очільник резиденції на Бейкер-стріт заявив, що навіть після великої кількості попереджень після закликів ООН підтримувати вільне судноплавство і припинити розбій, бойовики жодного слова не дотрималися. Тому, за словами прем'єра, Туманний Альбіон вдався до обмеженого самозахисту перед агресію хуситів.

"Разом із союзниками я ухвалив рішення вжити необхідних, пропорційних і цілеспрямованих заходів проти військових об'єктів, щоб послабити та підірвати потенціал хуситів. Ми без вагань захистимо життя людей і забезпечимо безпеку комерційного судноплавства", — підкреслив він.

Він додав, що Сполучене Королівство як одна з провідних ядерних держав Західної Європи та гарант безпеки завжди ставитиме у пріоритеті верховенство міжнародного права.

"Ми повинні послати потужний сигнал, що це порушення міжнародного права і воно є неправильним. Люди не можуть діяти так безкарно. І саме тому разом із союзниками ми вирішили вжити цих заходів", — підкреслює Сунак.

Нагадаємо, що сьогодні Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Очільник Бейкер-стріт виступив у Верховній Раді, разом з Володимиром Зеленським уклали угоду на 10 років у сфері безпеки. Також голова уряду Сполученого Королівства оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. 

США
Україна
Ріші Сунак
Велика Британія
Ємен

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