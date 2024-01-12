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Сунак прокомментировал начало операции против хуситов в Йемене

12 января 2024 21:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сунак прокомментировал начало операции против хуситов в Йемене
Риши Сунак на брифинге в Киеве. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал начало операции Великобритании и США против хуситских боевиков в Йемене. По его словам, террористы игнорировали призывы прекратить разбой в Красном море, о чем их предупреждала ООН.

Об этом он заявил на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Что сказал Сунак

"Альянс Великобритании и США нанес удары по объектам хуситов в Йемене, из которых они запускали дроны и ракеты по торговым судам в Красном море", — заявил он.

Глава резиденции на Бейкер-стрит заявил, что даже после большого количества предупреждений после призывов ООН поддерживать свободное судоходство и прекратить разбой боевики слова не сдержали. Поэтому, по словам премьера, Туманный Альбион прибег к ограниченной самозащите перед агрессией хуситов.

"Вместе с союзниками я принял решение принять необходимые, пропорциональные и целенаправленные меры против военных объектов, чтобы ослабить и подорвать потенциал хуситов. Мы без колебаний защитим жизнь людей и обеспечим безопасность коммерческого судоходства", — подчеркнул он.

Он добавил, что Соединенное Королевство как одно из ведущих ядерных государств Западной Европы и гарант безопасности всегда будет ставить в приоритете верховенство международного права.

"Мы должны послать мощный сигнал, что это нарушение международного права и это неправильно. Люди не могут действовать так безнаказанно. И именно поэтому вместе с союзниками мы решили принять эти меры", — подчеркивает Сунак.

Напомним, что сегодня Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Глава Бейкер-стрит выступил в Верховной Раде, вместе с Владимиром Зеленским заключили соглашение на 10 лет в сфере безопасности. Также глава правительства Соединенного Королевства объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 2,5 млрд фунтов стерлингов.

США
Украина
Риши Сунак
Великобритания
Йемен

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