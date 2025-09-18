Відео
Україна
Головна Новини дня Сумщина активно забудовує укриття та житло для ВПО — що відомо

Сумщина активно забудовує укриття та житло для ВПО — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 16:18
Сумщина розширить мережу укриттів та збудує житло для ВПО
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Фото: Сумська міська рада

Сумська область шукає рішення, як захистити населення від російських атак та дати прихисток тим, хто вимушено покинув домівки внаслідок війни. Наразі регіон тісно співпрацює з Червоним хрестом та іншими містами в даному напрямку.

Про це заявив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Суми будують низку укриттів та переводять школи у підземні приміщення

Під час виступу в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар пригадав цьогорічну атаку російських військ на Суми. Зокрема тоді, у Вербну неділю, загинули 35 мирних жителів і понад сотня людей дістали поранення. За його словами, область зосереджена на посиленні безпеки цивільної інфраструктури: триває будівництво підземних шкіл і найпростіших укриттів. 

На Сумщині шукають способи, як розширити можливість забезпечити житлом ВПО

Він також поінформував, що Червоний Хрест уже звів у регіоні модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, влада розглядає переформатування застарілих та невикористовуваних гуртожитків під житло для ВПО.

"Ми готові ділитися своїм досвідом і переймати напрацювання інших міст", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують Суми та область різними видами озброєння

Також мешканцям Сумщини, як прифронтовому регіону, змінили правила для придбання житла за програмою "єОселя".

Суми Сумська область Червоний Хрест ВПО укриття
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
