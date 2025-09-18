Сумщина розширить мережу укриттів та збудує житло для ВПО

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Фото: Сумська міська рада

Сумська область шукає рішення, як захистити населення від російських атак та дати прихисток тим, хто вимушено покинув домівки внаслідок війни. Наразі регіон тісно співпрацює з Червоним хрестом та іншими містами в даному напрямку.

Про це заявив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів", передає Новини.LIVE.

Під час виступу в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар пригадав цьогорічну атаку російських військ на Суми. Зокрема тоді, у Вербну неділю, загинули 35 мирних жителів і понад сотня людей дістали поранення. За його словами, область зосереджена на посиленні безпеки цивільної інфраструктури: триває будівництво підземних шкіл і найпростіших укриттів.

На Сумщині шукають способи, як розширити можливість забезпечити житлом ВПО

Він також поінформував, що Червоний Хрест уже звів у регіоні модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, влада розглядає переформатування застарілих та невикористовуваних гуртожитків під житло для ВПО.

"Ми готові ділитися своїм досвідом і переймати напрацювання інших міст", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують Суми та область різними видами озброєння.

Також мешканцям Сумщини, як прифронтовому регіону, змінили правила для придбання житла за програмою "єОселя".