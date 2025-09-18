Сумщина расширит сеть укрытий и построит жилье для ВПЛ

Сумщина активно строит укрытия и жилье для ВПЛ — детали
Сумская область ищет решение, как защитить население от российских атак и дать приют тем, кто вынужденно покинул дома в результате войны. Сейчас регион тесно сотрудничает с Красным крестом и другими городами в данном направлении.
Об этом заявил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов", передает Новини.LIVE.
Сумы строят ряд укрытий и переводят школы в подземные помещения
Во время выступления и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь вспомнил нынешнюю атаку российских войск на Сумы. В частности тогда, в Вербное воскресенье, погибли 35 мирных жителей и более сотни человек получили ранения. По его словам, область сосредоточена на усилении безопасности гражданской инфраструктуры: продолжается строительство подземных школ и простейших укрытий.
На Сумщине ищут способы, как расширить возможность обеспечить жильем ВПЛ
Он также сообщил, что Красный Крест уже построил в регионе модульный городок для внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, власти рассматривают переформатирование устаревших и неиспользуемых общежитий под жилье для ВПЛ.
"Мы готовы делиться своим опытом и перенимать наработки других городов", — отметил глава ОГА.
Отметим, что в Харькове 18 сентября объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и общин. В нее вошли более 100 общин, объединившихся для совместного решения актуальных проблем прифронтовых регионов. Возглавил Ассоциацию мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, что на форуме прифронтовых городов и общин "Стратегические измерения городов-форпостов" глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев назвал масштабы ущерба для Украины с начала полномасштабной войны РФ.
Напомним, российские войска регулярно атакуют Сумы и область разными видами вооружения.
Также жителям Сумской области как прифронтовому региону изменили правила для приобретения жилья по программе "еОселя".
