Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сумщина активно строит укрытия и жилье для ВПЛ — детали

Сумщина активно строит укрытия и жилье для ВПЛ — детали

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:18
Сумщина расширит сеть укрытий и построит жилье для ВПЛ
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь. Фото: Сумской городской совет

Сумская область ищет решение, как защитить население от российских атак и дать приют тем, кто вынужденно покинул дома в результате войны. Сейчас регион тесно сотрудничает с Красным крестом и другими городами в данном направлении.

Об этом заявил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сумы строят ряд укрытий и переводят школы в подземные помещения

Во время выступления и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь вспомнил нынешнюю атаку российских войск на Сумы. В частности тогда, в Вербное воскресенье, погибли 35 мирных жителей и более сотни человек получили ранения. По его словам, область сосредоточена на усилении безопасности гражданской инфраструктуры: продолжается строительство подземных школ и простейших укрытий.

На Сумщине ищут способы, как расширить возможность обеспечить жильем ВПЛ

Он также сообщил, что Красный Крест уже построил в регионе модульный городок для внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, власти рассматривают переформатирование устаревших и неиспользуемых общежитий под жилье для ВПЛ.

"Мы готовы делиться своим опытом и перенимать наработки других городов", — отметил глава ОГА.

Отметим, что в Харькове 18 сентября объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и общин. В нее вошли более 100 общин, объединившихся для совместного решения актуальных проблем прифронтовых регионов. Возглавил Ассоциацию мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, что на форуме прифронтовых городов и общин "Стратегические измерения городов-форпостов" глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев назвал масштабы ущерба для Украины с начала полномасштабной войны РФ.

Напомним, российские войска регулярно атакуют Сумы и область разными видами вооружения.

Напомним, российские войска регулярно атакуют Сумы и область различными видами вооружения.

Также жителям Сумской области как прифронтовому региону изменили правила для приобретения жилья по программе "еОселя".

Сумы Сумская область Красный Крест ВПЛ укрытия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации