Сумщина расширит сеть укрытий и построит жилье для ВПЛ

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь. Фото: Сумской городской совет

Сумская область ищет решение, как защитить население от российских атак и дать приют тем, кто вынужденно покинул дома в результате войны. Сейчас регион тесно сотрудничает с Красным крестом и другими городами в данном направлении.

Об этом заявил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов", передает Новини.LIVE.

Сумы строят ряд укрытий и переводят школы в подземные помещения

Во время выступления и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь вспомнил нынешнюю атаку российских войск на Сумы. В частности тогда, в Вербное воскресенье, погибли 35 мирных жителей и более сотни человек получили ранения. По его словам, область сосредоточена на усилении безопасности гражданской инфраструктуры: продолжается строительство подземных школ и простейших укрытий.

На Сумщине ищут способы, как расширить возможность обеспечить жильем ВПЛ

Он также сообщил, что Красный Крест уже построил в регионе модульный городок для внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, власти рассматривают переформатирование устаревших и неиспользуемых общежитий под жилье для ВПЛ.

"Мы готовы делиться своим опытом и перенимать наработки других городов", — отметил глава ОГА.



Отметим, что в Харькове 18 сентября объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и общин. В нее вошли более 100 общин, объединившихся для совместного решения актуальных проблем прифронтовых регионов. Возглавил Ассоциацию мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, что на форуме прифронтовых городов и общин "Стратегические измерения городов-форпостов" глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев назвал масштабы ущерба для Украины с начала полномасштабной войны РФ.

Напомним, российские войска регулярно атакуют Сумы и область разными видами вооружения.

Также жителям Сумской области как прифронтовому региону изменили правила для приобретения жилья по программе "еОселя".