Суддю Богдана Львова з російським паспортом поновили на посаді у Верховному суді

Суддю Верховного суду з російським паспортом Богдан Львов. Фото: "Радіо Свобода"

Сьогодні, 10 січня, Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити на посаді судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. Він має паспорт громадянина Російської Федерації.

Про це повідомляє "Суспільне" із залу суду.

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До того ж суд постановив виплатити Львову середню зарплату за час вимушеного прогулу у період з 5 жовтня 2022 року, коли його відрахували.

Суд частково задовольнив позов щодо судді з російським паспортом. Після засідання Львов сказав, що задоволений рішенням. Він також відповів на питання про громадянство РФ, наявність якого підтвердила Служба безпеки України у жовтні 2022 року.

"Мене себе переконувати не треба. Я знаю, що я є виключно громадянином України і у мене єдиний паспорт — громадянина України. Іншого паспорта у мене немає", — сказав Львов.

У Фундації DEJURE наголосили, що Верховний суд може оскаржити таке рішення КОАС. Однак до рішення апеляції воно вже повинне виконуватися.

"Після поновлення Львова на посаді (що вже сталося), його треба включити в колегію суддів, аби він почав здійснювати судочинство. Для цього колектив КГС ВС має зібратися і прийняти рішення. Без нього Львов буде суддею, але не братиме участь в авторозподілі справ. Судді КГС ВС мали би зібратися й проголосувати проти або свідомо проігнорувати збори, проте на такий суддівський активізм розраховувати не варто. Минулого разу в питанні Львова суддям забракло голосів навіть для того, щоб прибрати його з адміністративної посади голови", — йдеться у повідомленні аналітично-адвокатського центру.

Допис фундації DEJURE. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні 2022 Служба безпеки України підтвердила, що суддя Верховного Суду Богдан Львов є громадянином Росії.

Також ми писали, що 4 жовтня 2022 року 18 суддів Верховного Суду України проголосували проти звільнення судді Богдана Львова, у якого є російське громадянство. Троє суддів взагалі не прийшли на голосування.