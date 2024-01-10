Судью Богдана Львова с российским паспортом восстановили в должности в Верховном суде

Судья Верховного суда с российским паспортом Богдан Львов. Фото: "Радио Свобода"

Сегодня, 10 января, Киевский окружной административный суд обязал восстановить в должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. У него есть паспорт гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

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К тому же суд постановил выплатить Львову среднюю зарплату за время вынужденного прогула в период с 5 октября 2022 года, когда его отчислили.

Суд частично удовлетворил иск в отношении судьи с российским паспортом. После заседания Львов сказал, что доволен решением. Он также ответил на вопрос о гражданстве РФ, наличие которого подтвердила Служба безопасности Украины в октябре 2022 года.

"Меня себя убеждать не надо. Я знаю, что я являюсь исключительно гражданином Украины и у меня единственный паспорт — гражданина Украины. Другого паспорта у меня нет", — сказал Львов.

В Фонде DEJURE подчеркнули, что Верховный суд может обжаловать такое решение КОАС. Однако до решения апелляции оно должно выполняться.

"После восстановления Львова в должности (что уже произошло), его надо включить в коллегию судей, чтобы он начал осуществлять судопроизводство. Для этого коллектив КГС ВС должен собраться и принять решение. Без него Львов будет судьей, но не будет участвовать в автораспределении дел. Судьи КГС ВС должны были бы собраться и проголосовать против или сознательно проигнорировать собрание, однако на такой судейский активизм рассчитывать не стоит. В прошлый раз в вопросе Львова судьям не хватило голосов даже для того, чтобы убрать его с административной должности председателя", — говорится в сообщении аналитически-адвокатского центра.

Пост фонда DEJURE. Фото: скриншот

Напомним, в октябре 2022 года Служба безопасности Украины подтвердила, что судья Верховного Суда Богдан Львов является гражданином России.

Также мы писали, что 4 октября 2022 года 18 судей Верховного Суда Украины проголосовали против увольнения судьи Богдана Львова, у которого есть российское гражданство. Три судьи вообще не пришли на голосование.