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Судді на Львівщині отримують великі пенсії — дані ПФУ

19 січня 2025 18:34
Євгенія Брюховецька - редактор
На Львівщині судді отримують понад 110 тис. грн пенсії
Суддя. Ілюстративне фото: depositphotos
Євгенія Брюховецька - редактор

На обліку в Головному управління Пенсійного фонду України у Львівській області перебуває 145 суддів, які отримують довічне грошове утримання. Середній розмір їхньої пенсії становить 112 тисяч гривень.

Про це заявила керівниця обласного пенсійного фонду Галина Недзельська в ефірі ТРК Перший Західний.

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"На обліку є 145 осіб, які мають довічне грошове утримання — це судді. Середній розмір пенсії у них — 112 тисяч гривень на місяць", — сказала вона.

За словами Недзельської, у середньому всі пенсіонери по області отримують 5303 гривень, цивільні пенсіонери — 4830 гривень, а військові — 13 300 гривень.

На Львівщині станом на 1 січня налічується 671 тисяча пенсіонерів, з яких 38 800 — військові пенсіонери. На виплату їм пенсії щомісяця витрачають 3,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, в Одеській області суддя виграв справу в Пенсійного фонду та отримуватиме 330 тисяч гривень на місяць.

А у Києві викрили суддю Господарського суду, який фінансував російську армію з держбюджету України.

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