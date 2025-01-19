На Львівщині судді отримують понад 110 тис. грн пенсії

Судді на Львівщині отримують великі пенсії — дані ПФУ
На обліку в Головному управління Пенсійного фонду України у Львівській області перебуває 145 суддів, які отримують довічне грошове утримання. Середній розмір їхньої пенсії становить 112 тисяч гривень.
Про це заявила керівниця обласного пенсійного фонду Галина Недзельська в ефірі ТРК Перший Західний.
Пенсії суддів на Львівщині
"На обліку є 145 осіб, які мають довічне грошове утримання — це судді. Середній розмір пенсії у них — 112 тисяч гривень на місяць", — сказала вона.
За словами Недзельської, у середньому всі пенсіонери по області отримують 5303 гривень, цивільні пенсіонери — 4830 гривень, а військові — 13 300 гривень.
На Львівщині станом на 1 січня налічується 671 тисяча пенсіонерів, з яких 38 800 — військові пенсіонери. На виплату їм пенсії щомісяця витрачають 3,6 мільярда гривень.
Нагадаємо, в Одеській області суддя виграв справу в Пенсійного фонду та отримуватиме 330 тисяч гривень на місяць.
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