На Львівщині судді отримують понад 110 тис. грн пенсії

Суддя. Ілюстративне фото: depositphotos

На обліку в Головному управління Пенсійного фонду України у Львівській області перебуває 145 суддів, які отримують довічне грошове утримання. Середній розмір їхньої пенсії становить 112 тисяч гривень.

Про це заявила керівниця обласного пенсійного фонду Галина Недзельська в ефірі ТРК Перший Західний.

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Пенсії суддів на Львівщині

"На обліку є 145 осіб, які мають довічне грошове утримання — це судді. Середній розмір пенсії у них — 112 тисяч гривень на місяць", — сказала вона.

За словами Недзельської, у середньому всі пенсіонери по області отримують 5303 гривень, цивільні пенсіонери — 4830 гривень, а військові — 13 300 гривень.

На Львівщині станом на 1 січня налічується 671 тисяча пенсіонерів, з яких 38 800 — військові пенсіонери. На виплату їм пенсії щомісяця витрачають 3,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, в Одеській області суддя виграв справу в Пенсійного фонду та отримуватиме 330 тисяч гривень на місяць.

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