На Львовщине судьи получают более 110 тыс. грн пенсии

Судья. Иллюстративное фото: depositphotos

На учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области находятся 145 судей, которые получают пожизненное денежное содержание. Средний размер их пенсии составляет 112 тысяч гривен.

Об этом заявила руководитель областного пенсионного фонда Галина Недзельская в эфире ТРК Перший Західний.

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Пенсии судей на Львовщине

"На учете 145 человек, у которых пожизненное денежное содержание — это судьи. Средний размер пенсии у них — 112 тысяч гривен в месяц", — сказала она.

По словам Недзельской, в среднем все пенсионеры по области получают 5303 гривен, гражданские пенсионеры — 4830 гривен, а военные — 13 300 гривен.

На Львовщине по состоянию на 1 января насчитывается 671 тысяча пенсионеров, из которых 38 800 — военные пенсионеры. На выплату им пенсии ежемесячно тратят 3,6 миллиарда гривен.

Напомним, в Одесской области судья выиграл дело у Пенсионного фонда и будет получать 330 тысяч гривен в месяц.

А в Киеве разоблачили судью Хозяйственного суда, который финансировал российскую армию из госбюджета Украины.