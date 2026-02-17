Відео
Головна Новини дня Суд зменшив заставу судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:52
Суд зменшив заставу Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця
Олексій Тандир. Фото: "Громадське"

Суд зменшив заставу колишньому судді Олексію Тандиру, який на смерть збив 22-річного нацгвардійця у 2023 році. Суму у розмірі майже 120 мільйонів гривень замінили до майже 20 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в коментарі "Українській правді", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зміна застави для Олексія Тандира

Суд розглядав апеляційні клопотання, подані як прокуратурою, так і захистом Тандира. 

Прокурори клопотали про повернення арешту без можливості внесення застави, тоді як Тандир просив звільнити його з СІЗО під особисте зобов’язання, а його адвокати вимагали повного скасування запобіжного заходу.

Суд вирішив залишити для Тандира запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 19 млн 968 тисяч гривень, замість 119 млн 880 тисяч гривень.

Нагадаємо, 26 травня 2023 року Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту на Київщині. Він рухався зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Крім того, колишній суддя намагався сфальсифікувати експертизу, тому замість сечі здав на аналіз воду та слину.

ДТП смерть прокуратура судді Нацгвардія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
