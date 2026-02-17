Суд уменьшил залог Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца

Алексей Тандыр. Фото: "Громадське"

Суд уменьшил залог бывшему судье Алексею Тандыру, который насмерть сбил 22-летнего нацгвардейца в 2023 году. Сумму в размере почти 120 миллионов гривен заменили на почти 20 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в комментарии "Украинской правде", передает Новини.LIVE.

Изменение залога для Алексея Тандыра

Суд рассматривал апелляционные ходатайства, поданные как прокуратурой, так и защитой Тандыра.

Прокуроры ходатайствовали о возвращении ареста без возможности внесения залога, тогда как Тандыр просил освободить его из СИЗО под личное обязательство, а его адвокаты требовали полной отмены меры пресечения.

Суд решил оставить для Тандыра меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 19 млн 968 тысяч гривен, вместо 119 млн 880 тысяч гривен.

Напомним, 26 мая 2023 года Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киевской области. Он двигался со скоростью 100 километров в час.

Кроме того, бывший судья пытался сфальсифицировать экспертизу, поэтому вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.