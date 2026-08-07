Суд заарештував двох екскерівників ТЦК у справі про незаконне "списання" чоловіків

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав запобіжний захід двом колишнім керівникам одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За рішенням суду їх взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід

За даними слідства, колишній начальник районного ТЦК та СП і ексначальник відділу обліку та бронювання причетні до організації незаконного виключення військовозобов'язаних із військового обліку за станом здоров'я. За версією правоохоронців, упродовж 2022–2024 років посадовці за попередньою змовою могли вносити неправдиві відомості до військово-облікових та медичних документів. Також перевіряється можлива причетність до схеми окремих членів військово-лікарської комісії.

У ДБР зазначають, що вартість такої "послуги" для військовозобов'язаних становила від 8 до 20 тисяч доларів США. На підставі підроблених документів чоловіків визнавали непридатними до військової служби та без законних підстав виключали з військового обліку. Крім того, слідчі перевіряють обставини знищення службових документів. За попередньою інформацією, було знищено понад 1,1 тисячі особових справ громадян, яких раніше виключили з військового обліку за станом здоров'я.

За матеріалами ДБР частину цих чоловіків уже поновили на військовому обліку та направили на повторне проходження військово-лікарської комісії. Деяких після повторного огляду визнали придатними до військової служби та мобілізували.

Колишнім посадовцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, ДБР викрило на Закарпатті масштабну схему ухилення від мобілізації, завдяки якій майже 1,2 тисячі чоловіків незаконно виключили з військового обліку. За даними слідства, її організували колишній керівник Мукачівського районного ТЦК та СП і його підлеглий, які брали за свої послуги від 8 до 20 тисяч доларів.

Як повідомляли Новини.LIVE, працівники ДБР за сприяння командування ЗСУ викрили військовослужбовця, якого підозрюють в організації незаконного продажу вибухових речовин. За даними слідства, він планував реалізувати близько шести тонн вибухівки, вартість якої на чорному ринку могла перевищити 7,5 млн гривень.