Масове СЗЧ у 155-й бригаді — суд відправив екскомандира під варту

Дмитро Рюмшин у залі Печерського райсуду Києва. Фото: Суспільне

Суд у Києві обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину, він буде перебувати під вартою. Заставу визначили в розмірі 90 мільйонів гривень.

Про це повідомило "Суспільне" в середу, 22 січня.

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Рюмшин планує подавати апеляцію

Запобіжний захід екскомандиру обирав Печерський районний суд Києва. Рюмшина вирішили відправити під варту з можливістю виходу під заставу — 90 мільйонів гривень. З таким рішенням захисники військового не погодились. Адвокати колишнього командира 155-ї бригади планують подавати апеляцію на рішення суду.

Як зазначає видання, Рюмшин в суді заявив, що вчасно повідомляв правоохоронців про випадки СЗЧ, коли вони траплялися. Він пояснив, що затримки могли траплятись хіба що через об'єктивні причини.

Нагадаємо, колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ затримали напередодні. Його підозрюють в допущенні дезертирства підлеглих. В СБУ зазначили, що командир бригади не повідомляв про значну кількість фактів СЗЧ.

Як зазначали ЗМІ, на особистий контроль ситуацію, що склалася в 155-й механізованій бригаді, взяв президент Володимир Зеленський. Відомо, що самовільно залишили частину близько 1 700 військовослужбовців. Це сталося під час формування бригади в Україні та навчання у Франції.