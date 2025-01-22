Массовое СЗЧ в 155-й бригаде — суд отправил экс-командира под стражу

Дмитрий Рюмшин в зале Печерского райсуда Киева. Фото: Суспільне

Суд в Киеве избрал меру пресечения бывшему командиру 155-й бригады "Анна Киевская" Дмитрию Рюмшину, он будет находиться под стражей. Залог определили в размере 90 миллионов гривен.

Об этом сообщило "Суспільне" в среду, 22 января.

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Рюмшин планирует подавать апелляцию

Меру пресечения экс-командиру избирал Печерский районный суд Киева. Рюмшина решили отправить под стражу с возможностью выхода под залог — 90 миллионов гривен. С таким решением защитники военного не согласились. Адвокаты бывшего командира 155-й бригады планируют подавать апелляцию на решение суда.

Как отмечает издание, Рюмшин в суде заявил, что вовремя сообщал правоохранителям о случаях СОЧ, когда они случались. Он пояснил, что задержки могли случаться разве что по объективным причинам.

Напомним, бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ задержали накануне. Его подозревают в допущении дезертирства подчиненных. В СБУ отметили, что командир бригады не сообщал о значительном количестве фактов СОЧ.

Как отмечали СМИ, на личный контроль ситуацию, сложившуюся в 155-й механизированной бригаде, взял президент Владимир Зеленский. Известно, что самовольно покинули часть около 1 700 военнослужащих. Это произошло во время формирования бригады в Украине и обучения во Франции.