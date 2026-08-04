Суд у Вроцлаві заарештував українського юнака за спробу вбивства

Затриманий українець у суді. Фото: RMF24

Олександр Шорохов Редактор

Суд у Вроцлаві обрав запобіжний захід вісімнадцятирічному громадянину України за підозрою у замаху на вбивство місцевої жительки. Українця відправили під варту на тримісячний термін без можливості виходу під заставу на час досудового слідства. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RMF24.

Обставини нападу

Трагедія сталася ввечері 2 серпня, коли зловмисник почав переслідувати тридцятирічну жінку на вулиці міського мікрорайону. Він простежив за своєю жертвою безпосередньо до під'їзду житлової будівлі, де раптово накинувся на неї та кілька разів вдарив її ножем у шию та груди. Потерпілу госпіталізували у важкому стані.

Наразі лікарі змогли повністю стабілізувати стан здоров'я постраждалої польки.

Поведінка підозрюваного

Під час проведення перших судових засідань затриманий юнак повністю відмовився від будь-якої співпраці зі слідчими органами. Він не визнав своєї провини та не став надавати правоохоронцям детальних свідчень щодо мотивів вчинення цього злочину.

Суд погодився з клопотанням прокуратури про арешт, зокрема через ризик втечі підозрюваного.

У консульстві України у Вроцлаві заявили, що засуджують будь-які прояви насильства та наголосили, що кожен, хто скоїв злочин, має відповідати за польським законодавством.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Вроцлаві поліція затримала трьох місцевих жителів, які жорстоко побили молоду пару українців. Мер Вроцлава Яцек Сутрик висловив глибоку підтримку постраждалим громадянам України та закликав міську спільноту до солідарності.

Також ми повідомляли, що у Польщі невідомий чоловік побив жінку палицею по голові за українську мову. Конфлікт виник на вулиці після того, як жінка почала записувати голосове повідомлення українською мовою.