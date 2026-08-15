Суд у Польщі відпустив директора CEO Club Ukraine
Німеччина відкликала Європейський ордер на арешт директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого утримували в Польщі нібито за "крадіжку велосипедів". Наразі польська сторона його вже відпустила.
Про це на сторінці у Facebook заявив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук, передає Новини.LIVE.
Що відомо про звільнення та причину затримання Карчука
За словами Гайдайчука, для звільнення Карчука з 28 липня працювали команда Arzinger, польські та німецькі адвокати, українське консульство, а також члени CEO Club.
Водночас він підкреслив, що відкликання Німеччиною європейського ордера та звільнення Карчука польською суддею не означають завершення ситуації.
"Нам важливо зʼясувати в Німеччині, які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі", — пише Гайдачук.
Зауважимо, що Карчука затримали 28 липня на прикордонному переході "Будомеж". Німецькі правоохоронці оголосили його в розшук на підставі європейського ордера на арешт у справі про нібито викрадення 171 електровелосипеда.
За версією слідства, у 2024 році Карчук начебто користувався фальшивими транспортними документами та представлятися працівником транспортної компанії. Загальну вартість викраденого майна оцінюють більш ніж у 126 тисяч євро.
Після затримання Гайдайчук заявив, що ситуація могла виникнути через шахрайські дії з документами. За його версією, сторонні особи могли скористатися персональними даними Карчука для отримання вантажу, після чого продати викрадені товари.
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