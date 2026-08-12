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Головна Новини дня Суд у Миколаєві виніс суворий вирок за викрадання 13 шоколадок

Суд у Миколаєві виніс суворий вирок за викрадання 13 шоколадок

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 13:28
Суд у Миколаєві призначив термін чоловіку за пограбування 13 плиток шоколаду
Поліцейський. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Інгульському районному суді міста Миколаєва винесли вирок рецидивісту, який викрав з магазину "Аврора" 13 плиток шоколаду загальною вартістю понад 1476,65 гривні. Злочин, що розпочався як звичайна крадіжка, переріс у відкритий грабіж у момент, коли засуджений проігнорував вимоги охорони, втікав та був затриманий.

Про це йдеться у вироку суду, передає Новини.LIVE.

Грабіж шоколадок

Суд ухвалив вирок місцевому жителю за відкрите викрадення майна, вчинене в умовах воєнного стану.

Інцидент стався ще 20 квітня 2026 року в приміщенні магазину "Аврора". Чоловік, який перебував під впливом алкоголю та наркотичних речовин, взяв із полиць 13 плиток шоколаду Milka та Millennium і заховав під куртку. Дії фігуранта помітили працівники охорони за допомогою камер відеоспостереження.

Коли чоловік попрямував до виходу, інспекторка з охорони вибігла за ним та неодноразово вимагала зупинитися і повернути товар. Зловмисник обернувся, однак вимогу ігнорував та кинувся втікати в напрямку Баштанського ринку.

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Під час втечі з-під його одягу випали чотири плитки шоколаду. На ринку чоловік намагався продати їх перехожим, після чого пішов до дворів та сів у маршрутне таксі. У нього залишилось шість шоколадок, дві з яких він зʼїв, а решту подарував знайомій. Того ж дня правоохоронці затримали його в центрі міста.

Під час судового засідання обвинувачений вину у вчиненні грабежу не визнав. Він вважав свої дії непоміченими, а втікав лише заради уникнення конфлікту. Захист наполягав на перекваліфікації дій на крадіжку.

Дослідивши записи з декількох камер спостереження та показання свідків, суд дійшов висновку, що злочин переріс у відкритий грабіж, оскільки винний усвідомлював факт викриття і продовжував утримувати майно.

Суд врахував, що чоловік вчинив тяжкий злочин під час відбування умовно-дострокового звільнення за попереднім вироком.

Що вирішив суд

Обвинуваченому призначили остаточне покарання у вигляді 7 років і 8 місяців позбавлення волі.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов мережі "Аврора", стягнувши з засудженого 1376 гривень майнової шкоди за неповернуту частину товару.

Як писали Новини.LIVE, у травні у Києві чоловік обкрадав квартири, які постраждали внаслідок масованого російського обстрілу. Йдеться про 29-річного фігуранта, який вже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. 

Раніше правоохоронці повідомили про підозру керівнику Центрального музею Тавриди в тимчасово окупованому Криму, якого слідство вважає організатором незаконного вивезення культурних цінностей із Херсона. 

Миколаїв судові рішення крадіжка
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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