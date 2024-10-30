У Києві суд повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино - подробиці ДБР

Суд повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино — яка причина
В середу, 30 жовтня, Печерський суд Києва повторно наклав арешт на 2,6 млрд грн, пов’язаних з діяльністю онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні коштів з Росії. Гроші залишилися в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Деталі справи
Це рішення ухвалене за клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, після того як 25 жовтня суд зняв попередній арешт із цих активів.
Наразі зазначені кошти залишаються в управлінні Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Раніше, 12 серпня, Печерський суд підтримав передачу активів до АРМА на запит ДБР і прокуратури, оскільки їх пов'язують з представниками країни-агресора.
Розслідування ДБР охоплює схеми легалізації доходів через організації, що отримали ліцензії на азартні ігри онлайн, і могли діяти за сприяння окремих представників правоохоронних органів.
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