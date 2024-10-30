У Києві суд повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино - подробиці ДБР

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

В середу, 30 жовтня, Печерський суд Києва повторно наклав арешт на 2,6 млрд грн, пов’язаних з діяльністю онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні коштів з Росії. Гроші залишилися в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Деталі справи

Це рішення ухвалене за клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, після того як 25 жовтня суд зняв попередній арешт із цих активів.

Наразі зазначені кошти залишаються в управлінні Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Раніше, 12 серпня, Печерський суд підтримав передачу активів до АРМА на запит ДБР і прокуратури, оскільки їх пов'язують з представниками країни-агресора.

Розслідування ДБР охоплює схеми легалізації доходів через організації, що отримали ліцензії на азартні ігри онлайн, і могли діяти за сприяння окремих представників правоохоронних органів.

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