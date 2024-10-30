В Киеве суд повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино — подробности ГБР

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В среду, 30 октября, Печерский суд Киева повторно наложил арест на 2,6 млрд грн, связанных с деятельностью онлайн-казино, подозреваемого в отмывании средств из России. Деньги остались в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Это решение принято по ходатайству Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора после того, как 25 октября суд снял предварительный арест с этих активов.

Указанные средства остаются в управлении Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. Ранее, 12 августа, Печерский суд поддержал передачу активов в АРМА по запросу ГБР и прокуратуры, поскольку их связывают с представителями страны-агрессора.

Расследование ГБР охватывает схемы легализации доходов через организации, получившие лицензии на азартные игры онлайн, и могли действовать при содействии отдельных представителей правоохранительных органов.

Напомним, в Одессе сообщили о подозрении начальнику сектора водной полиции одного из районных управлений. Он пытался организовать канал переправки военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

Также мы писали, что начальник Тернопольского районного территориального центра комплектования уведомлен о подозрении в получении взятки. Военному грозит лишение свободы сроком до 10 лет.