Остапу Ступці винесли вирок за п'яне ДТП з потерпілим — яке покарання отримав

Суд остаточно виніс вирок Остапу Ступці — покарання за п'яне ДТП
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Народному артисту України Остапу Ступці за вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Актор отримав покарання у вигляді трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом на вісім років.
Про це повідомляє Главком, посилаючись на повний текст ухвали апеляційного суду.
Прокурор вимагав ув'язнення, захист — штраф
ДТП сталося 4 квітня 2023 року, коли Остап Ступка напідпитку в'їхав в автомобіль, внаслідок чого постраждалий чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження і був госпіталізований.
Актор був засуджений за частиною 2 статті 286-1 ККУ (вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, яке заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження).
Сторони обвинувачення та захисту намагалися оскаржити вирок суду першої інстанції. Прокурор наполягав на більш суворому покаранні — три роки ув’язнення, вказуючи на грубе порушення ПДР у нетверезому стані.
Адвокати Ступки просили замінити обмеження волі на штраф у розмірі 170 тис. грн і скоротити термін заборони керувати авто з восьми до п’яти років. Захист посилався на визнання провини, щире розкаяння та відшкодування витрат потерпілого на суму 23 тис. доларів, а також надання суду позитивних характеристик і квитанції про переказ 100 тис. грн для ЗСУ.
Сам потерпілий у ДТП, раніше заявляв, що Остап Ступка не відшкодував йому повну суму за лікування, операції та реабілітації, попри обіцянки, надані у суді.
Що вирішив суд
Попри доводи сторін, апеляційний суд залишив вирок Голосіївського райсуду обґрунтованим. Суд наголосив, що покарання має на меті не лише покарати, а й виправити засудженого та запобігти новим злочинам.
Ухвала апеляційного суду вже набрала чинності, але сторони мають три місяці на її оскарження у Верховному суді.
