Суд остаточно виніс вирок Остапу Ступці — покарання за п'яне ДТП

Суд остаточно виніс вирок Остапу Ступці — покарання за п'яне ДТП

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 00:20
Остапу Ступці винесли вирок за п'яне ДТП з потерпілим — яке покарання отримав
Остап Ступка у суді. Фото: Київ24

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Народному артисту України Остапу Ступці за вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Актор отримав покарання у вигляді трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом на вісім років.

Про це повідомляє Главком, посилаючись на повний текст ухвали апеляційного суду.

Прокурор вимагав ув'язнення, захист — штраф

ДТП сталося 4 квітня 2023 року, коли Остап Ступка напідпитку в'їхав в автомобіль, внаслідок чого постраждалий чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження і був госпіталізований.

Актор був засуджений за частиною 2 статті 286-1 ККУ (вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, яке заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження).

Сторони обвинувачення та захисту намагалися оскаржити вирок суду першої інстанції. Прокурор наполягав на більш суворому покаранні — три роки ув’язнення, вказуючи на грубе порушення ПДР у нетверезому стані.

Адвокати Ступки просили замінити обмеження волі на штраф у розмірі 170 тис. грн і скоротити термін заборони керувати авто з восьми до п’яти років. Захист посилався на визнання провини, щире розкаяння та відшкодування витрат потерпілого на суму 23 тис. доларів, а також надання суду позитивних характеристик і квитанції про переказ 100 тис. грн для ЗСУ.

Сам потерпілий у ДТП, раніше заявляв, що Остап Ступка не відшкодував йому повну суму за лікування, операції та реабілітації, попри обіцянки, надані у суді.

Що вирішив суд

Попри доводи сторін, апеляційний суд залишив вирок Голосіївського райсуду обґрунтованим. Суд наголосив, що покарання має на меті не лише покарати, а й виправити засудженого та запобігти новим злочинам.

Ухвала апеляційного суду вже набрала чинності, але сторони мають три місяці на її оскарження у Верховному суді.

Раніше син Остапа Ступки Дмитро Ступка, який вже тривалий час мешкає в США, відреагував на масштабні пожежі у штаті Каліфорнія. Шоумен розповів що відбувається та чи не постраждав його будинок.

А Остап Ступка пояснив журналістам, чому під час повномасштабної війни його син Дмитро не повертається до України.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
