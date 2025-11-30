Видео
Главная Новости дня Суд утвердил приговор Остапу Ступке — наказание за пьяное ДТП

Суд утвердил приговор Остапу Ступке — наказание за пьяное ДТП

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 00:20
Остапу Ступке вынесли приговор за пьяное ДТП с пострадавшим — какое наказание получил
Остап Ступка в суде. Фото: Киев24

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Народному артисту Украины Остапу Ступке за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Актер получил наказание в виде трех лет ограничения свободы и лишения права управлять транспортом на восемь лет.

Об этом сообщает Главком, ссылаясь на полный текст постановления апелляционного суда.

Прокурор требовал заключения, защита — штраф

ДТП произошло 4 апреля 2023 года, когда Остап Ступка навеселе въехал в автомобиль, в результате чего пострадавший мужчина получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

Актер был осужден по части 2 статьи 286-1 УКУ (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое причинило потерпевшему тяжкое телесное повреждение).

Стороны обвинения и защиты пытались обжаловать приговор суда первой инстанции. Прокурор настаивал на более суровом наказании - три года заключения, указывая на грубое нарушение ПДД в нетрезвом состоянии.

Адвокаты Ступки просили заменить ограничение свободы на штраф в размере 170 тыс. грн и сократить срок запрета управлять авто с восьми до пяти лет. Защита ссылалась на признание вины, искреннее раскаяние и возмещение расходов потерпевшего на сумму 23 тыс. долларов, а также предоставление суду положительных характеристик и квитанции о переводе 100 тыс. грн для ВСУ.

Сам пострадавший в ДТП, ранее заявлял, что Остап Ступка не возместил ему полную сумму за лечение, операции и реабилитации, несмотря на обещания, данные в суде.

Что решил суд

Несмотря на доводы сторон, апелляционный суд оставил приговор Голосеевского райсуда обоснованным. Суд отметил, что наказание имеет целью не только наказать, но и исправить осужденного и предотвратить новые преступления.

Постановление апелляционного суда уже вступило в силу, но стороны имеют три месяца на его обжалование в Верховном суде.

Ранее сын Остапа Ступки Дмитрий Ступка, который уже длительное время живет в США, отреагировал на масштабные пожары в штате Калифорния. Шоумен рассказал что происходит и не пострадал ли его дом.

А Остап Ступка объяснил журналистам, почему во время полномасштабной войны его сын Дмитрий не возвращается в Украину.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
