Остапу Ступке вынесли приговор за пьяное ДТП с пострадавшим — какое наказание получил

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Народному артисту Украины Остапу Ступке за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Актер получил наказание в виде трех лет ограничения свободы и лишения права управлять транспортом на восемь лет.

Об этом сообщает Главком, ссылаясь на полный текст постановления апелляционного суда.

Прокурор требовал заключения, защита — штраф

ДТП произошло 4 апреля 2023 года, когда Остап Ступка навеселе въехал в автомобиль, в результате чего пострадавший мужчина получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

Актер был осужден по части 2 статьи 286-1 УКУ (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое причинило потерпевшему тяжкое телесное повреждение).

Стороны обвинения и защиты пытались обжаловать приговор суда первой инстанции. Прокурор настаивал на более суровом наказании - три года заключения, указывая на грубое нарушение ПДД в нетрезвом состоянии.

Адвокаты Ступки просили заменить ограничение свободы на штраф в размере 170 тыс. грн и сократить срок запрета управлять авто с восьми до пяти лет. Защита ссылалась на признание вины, искреннее раскаяние и возмещение расходов потерпевшего на сумму 23 тыс. долларов, а также предоставление суду положительных характеристик и квитанции о переводе 100 тыс. грн для ВСУ.

Сам пострадавший в ДТП, ранее заявлял, что Остап Ступка не возместил ему полную сумму за лечение, операции и реабилитации, несмотря на обещания, данные в суде.

Что решил суд

Несмотря на доводы сторон, апелляционный суд оставил приговор Голосеевского райсуда обоснованным. Суд отметил, что наказание имеет целью не только наказать, но и исправить осужденного и предотвратить новые преступления.

Постановление апелляционного суда уже вступило в силу, но стороны имеют три месяца на его обжалование в Верховном суде.

