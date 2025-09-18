Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Суд обрав запобіжний захід скандальному екснардепу Новинському

Суд обрав запобіжний захід скандальному екснардепу Новинському

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 17:13
Вадима Новинського заочно заарештував суд — заява ДБР
Вадим Новинський. Фото: Українська правда

Печерський районний суд Києва заочно обрав колишньому народному депутату від забороненої партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському запобіжний захід. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у четвер, 18 вересня.

Реклама
Читайте також:

Новинського заочно заарештували

Як повідомили у ДБР, після початку повномасштабного вторгнення РФ Новинський склав депутатські повноваження та виїхав за кордон. Водночас, за даними слідства, він продовжив інформаційний вплив на шкоду суверенітету та безпеці України, поширював проросійські наративи і сприяв реалізації політики Кремля.

Слідчі встановили, що ще від 2014 року Новинський у медіа та соцмережах виправдовував агресію РФ, формував антивладні настрої та підтримував проросійські позиції. Він також перебував у тісному контакті з патріархом РПЦ Кирилом, виконуючи його вказівки та фактично виступаючи представником релігійної організації держави-агресора в Україні.

Проти екснардепа розслідують кілька кримінальних проваджень — за підозрою у державній зраді, порушенні рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою, а також за ухилення від сплати податків.

У ДБР уточнили, що нинішнє рішення суду означає, що у випадку появи Новинського в Україні його одразу мають заарештувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що апеляційний суд вирішив залишити у в'язниці ексочільницю Головного управління ДПС в Одеській області Наталію Чеботарьову.

А також ми писали, що суд подовжив арешт підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон.

суд ДБР Вадим Новинський арешт судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації