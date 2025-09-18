Вадима Новинського заочно заарештував суд — заява ДБР

Вадим Новинський. Фото: Українська правда

Печерський районний суд Києва заочно обрав колишньому народному депутату від забороненої партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському запобіжний захід. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у четвер, 18 вересня.

Новинського заочно заарештували

Як повідомили у ДБР, після початку повномасштабного вторгнення РФ Новинський склав депутатські повноваження та виїхав за кордон. Водночас, за даними слідства, він продовжив інформаційний вплив на шкоду суверенітету та безпеці України, поширював проросійські наративи і сприяв реалізації політики Кремля.

Слідчі встановили, що ще від 2014 року Новинський у медіа та соцмережах виправдовував агресію РФ, формував антивладні настрої та підтримував проросійські позиції. Він також перебував у тісному контакті з патріархом РПЦ Кирилом, виконуючи його вказівки та фактично виступаючи представником релігійної організації держави-агресора в Україні.

Проти екснардепа розслідують кілька кримінальних проваджень — за підозрою у державній зраді, порушенні рівноправності громадян за національною чи релігійною ознакою, а також за ухилення від сплати податків.

У ДБР уточнили, що нинішнє рішення суду означає, що у випадку появи Новинського в Україні його одразу мають заарештувати.

