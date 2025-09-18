Вадима Новинского заочно арестовал суд - заявление ГБР

Вадим Новинский. Фото: Украинская правда

Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему народному депутату от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в четверг, 18 сентября.

Новинского заочно арестовали

Как сообщили в ГБР, после начала полномасштабного вторжения РФ Новинский сложил депутатские полномочия и выехал за границу. В то же время, по данным следствия, он продолжил информационное воздействие в ущерб суверенитету и безопасности Украины, распространял пророссийские нарративы и способствовал реализации политики Кремля.

Следователи установили, что еще с 2014 года Новинский в медиа и соцсетях оправдывал агрессию РФ, формировал антиправительственные настроения и поддерживал пророссийские позиции. Он также находился в тесном контакте с патриархом РПЦ Кириллом, выполняя его указания и фактически выступая представителем религиозной организации государства-агрессора в Украине.

Против экс-нардепа расследуют несколько уголовных производств — по подозрению в государственной измене, нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку, а также за уклонение от уплаты налогов.

В ГБР уточнили, что нынешнее решение суда означает, что в случае появления Новинского в Украине его сразу должны арестовать.

