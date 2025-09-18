Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд избрал меру пресечения скандальному экс-нардепу Новинскому

Суд избрал меру пресечения скандальному экс-нардепу Новинскому

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 17:13
Вадима Новинского заочно арестовал суд - заявление ГБР
Вадим Новинский. Фото: Украинская правда

Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему народному депутату от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в четверг, 18 сентября.

Реклама
Читайте также:

Новинского заочно арестовали

Как сообщили в ГБР, после начала полномасштабного вторжения РФ Новинский сложил депутатские полномочия и выехал за границу. В то же время, по данным следствия, он продолжил информационное воздействие в ущерб суверенитету и безопасности Украины, распространял пророссийские нарративы и способствовал реализации политики Кремля.

Следователи установили, что еще с 2014 года Новинский в медиа и соцсетях оправдывал агрессию РФ, формировал антиправительственные настроения и поддерживал пророссийские позиции. Он также находился в тесном контакте с патриархом РПЦ Кириллом, выполняя его указания и фактически выступая представителем религиозной организации государства-агрессора в Украине.

Против экс-нардепа расследуют несколько уголовных производств — по подозрению в государственной измене, нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку, а также за уклонение от уплаты налогов.

В ГБР уточнили, что нынешнее решение суда означает, что в случае появления Новинского в Украине его сразу должны арестовать.

Напомним, ранее стало известно, что апелляционный суд решил оставить в тюрьме экс-главу Главного управления ГНС в Одесской области Наталью Чеботареву.

А также мы писали, что суд продлил арест подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.

суд ГБР Вадим Новинский арест судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации