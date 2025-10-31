Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт

Суд над Трухановим. Фото: Суспільне Новини/Олександр Магула

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Його та ще вісьмох посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка, за версією слідства, призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у п’ятницю, 31 жовтня.

Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо обрання запобіжного заходу для колишнього мера Одеси. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило загибель дев’яти людей під час надзвичайної ситуації. Відповідно до рішення суду, підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і носитиме електронний засіб контролю.

Допис Офісу Генпрокурора у Telegram. Фото: скриншот

"Колишньому міському голові Одеси, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель дев’яти людей, судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю", — повідомили в Офісі Генпрокурора.

За матеріалами слідства, ексмер не забезпечив належне функціонування систем зливної каналізації та водовідведення, попри наявність інформації про їх критичний стан. У день стихії не було організовано оповіщення населення та приведення систем цивільного захисту у готовність, що призвело до людських жертв.

У межах цього провадження підозру також оголошено вісьмом посадовцям міської ради та комунальних підприємств, яким уже обрано запобіжні заходи. Сам Труханов вважає, що справа проти нього має політичний характер.

Нагадаємо, що разом із Геннадієм Трухановим підозри у службовій недбалості отримали кілька чиновників Одеської міськради, яких звинувачують у бездіяльності під час вересневого підтоплення міста, що призвело до загибелі людей.

Раніше ми також інформували, що на позачерговій сесії Одеської міськради офіційно підтвердили втрату Геннадієм Трухановим громадянства України, а відповідно і всіх повноважень міського голови.