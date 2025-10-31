Видео
Україна
Видео

Суд избрал меру пресечения для Труханова — что известно

Суд избрал меру пресечения для Труханова — что известно

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 18:19
обновлено: 18:49
Труханова отправили под круглосуточный домашний арест
Суд над Трухановым. Фото: Суспільне Новини/Александр Магула

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Его и еще восьмерых чиновников подозревают в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 31 октября.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора об избрании меры пресечения для бывшего мэра Одессы. Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель девяти человек во время чрезвычайной ситуации. Согласно решению суда, подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронное средство контроля.

Суд избрал меру пресечения для Труханова — что известно - фото 1
Сообщение Офиса Генпрокурора в Telegram. Фото: скриншот

"Бывшему городскому голове Одессы, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек, судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

По материалам следствия, экс-мэр не обеспечил надлежащее функционирование систем ливневой канализации и водоотведения, несмотря на наличие информации об их критическом состоянии. В день стихии не было организовано оповещение населения и приведение систем гражданской защиты в готовность, что привело к человеческим жертвам.

В рамках этого производства подозрение также объявлено восьми должностным лицам городского совета и коммунальных предприятий, которым уже избраны меры пресечения. Сам Труханов считает, что дело против него имеет политический характер.

Напомним, что вместе с Геннадием Трухановым подозрения в служебной халатности получили несколько чиновников Одесского горсовета, которых обвиняют в бездействии во время сентябрьского подтопления города, что привело к гибели людей.

Ранее мы также информировали, что на внеочередной сессии Одесского горсовета официально подтвердили потерю Геннадием Трухановым гражданства Украины, а соответственно и всех полномочий городского головы.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
