Суд над Коломойським 9 лютого - що відомо

Судовий процес над Ігорем Коломойським знову не відбувся. Бізнесмена, який перебуває під вартою з вересня 2023 року, вкотре не змогли доставити на засідання Верховного суду.

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Суд над Коломойським

Минулого тижня слухання зірвалося через повідомлення про нібито замінування суду. При цьому ні охорона, ні працівники установи про загрозу не знали — інформація надійшла телефоном, а конвой розвернули в дорозі.

Сьогодні ж засідання знову не відбулося через поломку автомобіля спецслужб, яким мали транспортувати підсудного.

Захист заявляє про системне затягування процесу. Розгляд справи по суті не може розпочатися з квітня 2025 року — через відпустки суддів, лікарняні та інші обставини.

Водночас заходи безпеки залишаються безпрецедентними: Коломойського супроводжують п’ятеро конвоїрів, а під час перерв його одразу ізолюють у спеціальній кімнаті, обмежуючи спілкування з журналістами та адвокатами.

Зазначимо, що раніше у Києві пройшло засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час війни.

Нагадаємо, що до цього засідання Тимчасової слідчої комісії щодо цієї справи відбулося 15 січня.