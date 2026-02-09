Видео
Главная Новости дня Суд над Коломойским — очередное заседание снова сорвалось

Суд над Коломойским — очередное заседание снова сорвалось

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 20:28
Суд над Коломойским 9 февраля - что известно
Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Судебный процесс над Игорем Коломойским снова не состоялся. Бизнесмена, который находится под стражей с сентября 2023 года, в очередной раз не смогли доставить на заседание Верховного суда.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Суд над Коломойским

На прошлой неделе слушание сорвалось из-за сообщения о якобы минировании суда. При этом ни охрана, ни работники учреждения об угрозе не знали — информация поступила по телефону, а конвой развернули в пути.

Сегодня же заседание снова не состоялось из-за поломки автомобиля спецслужб, которым должны были транспортировать подсудимого.

Защита заявляет о системном затягивании процесса. Рассмотрение дела по существу не может начаться с апреля 2025 года — из-за отпусков судей, больничных и других обстоятельств.

В то же время меры безопасности остаются беспрецедентными: Коломойского сопровождают пятеро конвоиров, а во время перерывов его сразу изолируют в специальной комнате, ограничивая общение с журналистами и адвокатами.

Отметим, что ранее в Киеве прошло заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека во время войны.

Напомним, что до этого заседание Временной следственной комиссии по этому делу состоялось 15 января.

суд Игорь Коломойский коррупция расследование правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
